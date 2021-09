MDG-leder Une Bastholm: – Frp blir valgets store taper

Partilederintervjuet:

MDGs partileder Une Bastholm (35) ønsker å snu miljø- og klimapolitikken på hodet. Hun mener Ap og Høyre står bak de største politiske tabbene i 2021, og forteller om sitt flaueste stunt som politiker.

ABC Nyheter vil i dagene frem mot valget publisere intervjuer med lederne for partiene på Stortinget. Du kan lese alle intervjuene her.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har fått en oppsving på meningsmålingene etter FNs siste klimarapport som kom i august. Ifølge nettstedet Poll of polls har MDG hatt en oppslutning på fem prosent på målingene den siste måneden. Ved forrige stortingsvalg 2017 fikk MDG en oppslutning på 3,2 prosent.

Partileder Une Bastholm forteller til ABC Nyheter at målet for årets valg er å komme over sperregrensen.

– Det vil i så fall være et stort taktskifte for norsk natur- og klimapolitikk. Det gjør at vi kan komme i en vippeposisjon, og at den neste regjeringen vil være avhengig av oss.

– Hva er MDGs mål for den neste stortingsperioden?

– Det er å snu miljø- og klimapolitikken på hodet. Vi skal sette klima og naturen først, fordi FN sier vi må halvere utslippene på bare åtte år. Da må vi kutte utslipp i flerdoblet tempo, slutte å rasere naturen med nye, store motorveier, få ned utslippene i transportsektoren og olje- og gassindustrien. Utslippene i industrien må også ned. Bare da er det realistisk å nå Norges forpliktelser til Parisavtalen, sier den 35 år gamle trønderen.

– Er dette realistisk å få til?

– Ja, det er realistisk. Men vi er avhengig av politisk vilje, og at regjeringen setter dette som sitt hovedprosjekt. Det er ingenting annet som er viktigere. Det er ingen andre partier enn oss som setter det øverst i forhandlingene. Klima og natur har blitt forhandlet bort i hver eneste regjering fram til nå, mener Bastholm.

MDG-lederen håper å komme over sperregrensen ved årets stortingsvalg. Her er en 27 år gammel Une Bastholm avbildet før stortingsvalget 2013. På dette tidspunktet var hun partiets 2. kandidat i Oslo.

Å stanse Norges leting etter olje og gass, er den viktigste saken i valgkampen, ifølge Bastholm.

9. august kom FNs klimapanel med sin siste rapport om klimaendringene. Selv med massive og svært raske kutt vil den globale oppvarmingen trolig nå 1,6 grader rundt 2050, ifølge rapporten.

Etter rapporten opplevde MDG en kraftig medlemsvekst.

– Har det vært en gave for MDG at miljø og klima ble satt såpass på dagsorden etter FN-rapporten?

– Det er først og fremst en gave til barn og unge som skal vokse opp med klimaendringer, svarer Bastholm.

– Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

– Dette var noe jeg valgte å gjøre selv. Ideen var nok mer genial i teorien, den fungerte ikke like godt i praksis. Jeg var på en debatt på VGTV i 2019 mot Sylvi Listhuag. Hun hadde i forkant omtalt MDG som et «vannmelon-parti», fordi vi var grønne utvendig og rød inni. Jeg tok med en svær vannmelon til debatten, og skar den opp i studio. Det var ganske morsomt, men også noe av det mest ubehagelige jeg har gjort.

Denne enorme vannmelonen hadde Une Bastholm med seg i studio under en VGTV-debatt.

– Hva synes du om personer som benekter at klimaendringene er menneskeskapte?



– Jeg tenker det handler om en følelsesmessig reaksjon på at vår tid krever at vi endrer oss. Det er ganske naturlig for mennesker å reagere på den måten. Alt vi har av kunnskap og forskning forteller at vi reagerer kraftigere på det som er en veldig nær fare foran oss. Vi forstår nære trusler som er her nå, men vi må forstå at klimaendringene er en like farlig trussel, sier MDG-lederen.

– Hva er den største politiske tabben i Norge i 2021?

– Det var at Høyre og Arbeiderpartiet på sine landsmøter la opp til mer leting etter olje og gass.

Sist uke la regjeringen frem foreslåtte endringer i oljeskatten. Forslaget har skapt mange reaksjoner, og ble blant annet omtalt som «et panikkutspill fra Høyre» av Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor.

– Ble du overrasket over regjeringens forslag?

– Ja, jeg ble overrasket. Det var en hasteinnkalt pressekonferanse med store endringer som de ikke hadde rukket å lage høringsnotatet til engang. Deler av pakken er en naturlig justering som burde vært gjort for mange år siden, men ingenting tyder på at det har noen klimaeffekt.

– Når var du ordentlig lei deg sist?

– Da jeg så bildene fra flyplassen i Kabul hvor barn sendes over gjerdet og bort fra foreldrene sine. Jeg blir veldig trist av å tenke på det nå også.

– Når var du ordentlig glad sist?

– Jeg blir veldig glad av barna mine. De sender meg fort høyt opp i skyene. Særlig treåringen gjør mye tøysete ting. Det er mange gullkorn der ifra.

– Hvem blir valgets store taper?

– Den store taperen tror jeg blir Frp.

– Hvorfor det?

– Fordi Senterpartiet har flydd veldig høyt, og de kommer ikke til å lande dramatisk lavere enn de har vært. Men det kan Frp gjøre. De er ikke troverdige i spørsmålene vi diskuterer om klima, skatt og hvordan Norge skal komme seg videre fra en pandemi, mener Bastholm.

– Hva synes du om at pressen gir terningkast etter politikerdebatter?



– Jeg har klart å venne meg til det overraskende raskt, men jeg synes det er en feil måte å evaluere en politisk debatt på. Det blir en forenklet vurdering. Det gjør politikken mer til et show, men det kan også gjøre politikk mer tilgjengelig. Men jeg henger meg ikke opp i det. Det har sterkere innvirkning på meg når jeg får gode terningkast enn når jeg får dårlige.

For noen uker siden ble det bråk da MDG-lederen la ut et bilde på Instagram hvor hun proklamerte at hun skulle ta toget hjem fra partilederdebatten i Arendal. Problemet var bare at det hang en bagasjelapp fra en tidligere reise med logoen til flyselskapet på Widerøe på sekken hennes.

Det fikk flere kritikere til å ty til kommentarfeltet.

– Føler du at folk er ute etter ta deg?



– Folk har lite tillit til vår integritet. Jeg er veldig klisjé, jeg lever ut MDG-klisjeen hver dag. Jeg visste jo at den bagasjelappen var der da jeg la ut bildet, og synes det er fint å nyansere litt også. MDG-politikerne i Nord-Norge bruker jo selvfølgelig Widerøe flere ganger i året. Man er ikke vant til at politikere i Norge står og sier at vi må gjøre endringer i hverdagen vår, og at noe må bli dyrere, som å fly mellom de største byene i Sør-Norge, der det går tog. Vårt mål er å gjøre det lettere å velge miljøvennlig, og styrke alternativene til fly, men vi vil ikke ha høyere avgifter på fly i distriktene der det er umulig å klare seg uten, sier Bastholm.

Da Une Bastholm publiserte dette bildet med den hvite Widerøe bagasjelappen på sekken, fikk kritikerne vann på mølla.

– To dilemmaer til slutt: Spise biff hver dag resten av livet eller sitte i regjering med Frp?

– Hahaha. Sitte i regjering med Frp. Jeg har vært vegetarianer siden jeg var tolv år. Men Frp skulle slitt med å få gjennom sin politikk i regjering med oss, ler Bastholm.



– Kjøttkaker med Vedum på kroa, eller sushi med Solberg på Geilo?

– Hehe, det blir sushi, vegetarsushi, på Geilo.