MDG har høy velgertillit i miljøspørsmål, men lav på andre områder

I målingen som Respons Analyse har gjort for VG, svarer 25 prosent av de spurte at de mener MDG har best politikk på klima og miljø. Høyre havner på andreplass med 12 prosent og Arbeiderpartiet på tredje med 9 prosent.

Innenfor de tre andre saksområdene velgerne er spurt om: helse- og omsorg, sosial utjevning og arbeid og næringsutvikling, svarer derimot bare 1 eller 0 prosent av de spurte at MDG har den beste politikken.

– Hvis man som et lite parti skal endre historien, må man klare å være målrettet. Vi har ambisjoner på klima som er i tråd med FNs klimapanels kriseforståelse. Da prøver vi ikke å gjøre mye annet foreløpig, men prioriterer natur og klima i forhandlinger i år, sier partileder Une Bastholm til VG.

På de andre saksområdene svarte 33 prosent at de mener Høyre har best politikk på arbeid og næringsutvikling, mens 27 prosent svarte Arbeiderpartiet. De sosialistiske partiene scorer høyere på tillit til politikk om sosial utjevning med Arbeiderpartiet på topp med 27 prosent og SV som nummer to med 17 prosent av de spurte.

På spørsmålet om hvilket parti som har best politikk innen helse og eldreomsorg, får Arbeiderpartiet støtte fra 26 prosent av de spurte og Høyre 19 prosent.