Rødt og MDG i klimakrangel

I et intervju med VG pekte Rødt-leder Bjørnar Moxnes på at hans parti kan bli en naturlig budsjettpartner for de rødgrønne ettersom de, i motsetning til MDG, ikke stiller ultimatum om stans i oljeletingen.

– Intervjuet med Bjørnar Moxnes er ganske avslørende. Letestans for olje er den avgjørende klimakampen i Norge i dette tiåret. Moxnes sier egentlig rett ut at Rødt ikke prioriterer letestans. Da mener jeg at han svikter verdens fattigste, sier Bastolm til VG.

Hun mener det viser at Rødt ikke er et klimaparti. Moxnes mener imidlertid Bastholm bommer, og sier at letestopp er ett av hans tre hovedkrav til en ny regjering.

– Det er så jeg må gni meg i øynene. Jeg veit jo at Bastholm utmerket godt kan lese. Så dette er nok et tilfelle av politisk motivert hallusinasjon, sier han til VG.