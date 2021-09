Teige, som er konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, frykter særlig for medlemmene som jobber innen flyterigg, skip og seismikk, skriver E24.

– Totalt sett vil den foreslåtte endringen gjøre det vanskeligere for Equinor og andre selskaper her hjemme, mens selskaper fra Midtøsten og østover mot Russland vil få det lettere. Er det slik vi vil ha det, spør Teige.

Han omtaler forslaget som et panikkutspill fra Høyre i valgkampen.

– Forslaget er ikke direkte overraskende i seg selv, men det er overraskende at det kommer nå – under to uker før valget og fra et parti som Høyre.