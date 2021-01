Har pågrepet over 50 stykker – Larry ble avslørt av eks-kona

FBI: Vi er langt fra ferdige

En politiker, en pensjonert oberstløytnant og en stjerne-eksmann var blant dem som var tilstede under opptøyene i Washington for en uke siden. Over 50 av dem er arrestert.

Flere av dem som stormet Kongressen i USA forrige uke har blitt identifisert og pågrepet.

Så langt er fem personer bekreftet døde etter demonstrasjonene. Trump-tilhenger Ashli Babbitt ble skutt av politiet inne i Kongressen.

Capitol-politiet har bekreftet at politibetjent Brian D. Sicknik pådro seg skader i en batalje med demonstrantene, og skal ha omkommet av skadene da han returnerte til kontoret sitt.

I tillegg er tre uidentifiserte personer omkommet etter det politiet beskriver som «medisinske nødhendelser».

Identifisert av eks-kona

Larry Rendell Brock er pensjonert oberstløytnant i det amerikanske flyvåpenet. Også han har blitt pågrepet etter å ha stormet Kongressen, det etter at eks-kona skal ha hjulpet FBI med identifiseringen. Det kommer frem i en fengslingsbegjæring fra FBI.

Rendell Brock ble avbildet iført hjelm og skuddsikker vest.

FBI identifiserte Larry Rendell Brock med hjelp av eks-kona hans. På bildet er han kledd med skuddsikker vest og hjelm.

– Da jeg så at dette skjedde var jeg redd for at han var der. Jeg tror dere allerede vet at han var der. Det er et bra bilde av ham, og jeg kjenner igjen merkene, sa ekskona på telefon til politiet, ifølge FBI.

Den tidligere oberstløytnanten er nå siktet for ordensforstyrrelser på området til Kongressen, i tillegg til å ha tatt seg inn i bygningen uten tillatelse.

Det skriver det amerikanske justisdepartementet.

Jacob Chansley, også kjent som Jake Angeli eller sjamanen, har fått masse oppmerksomhet etter opptøyene i Washington. Under demonstrasjonene entret han Kongressen halvnaken med en pelsprydet hjelm og det amerikanske flagget festet til et spyd.

33-åringen er også kjent som «Q Shaman», og er en ledende figur i den kontroversielle konspirasjonsbevegelsen QAnon, en internettkult som oppsto i 2017.

Chansley ble pågrepet lørdag, og er siktet for å trenge seg inn på et forbudt område ved bruk av vold.

32-åringen Jacob Chansley, som er kjent for å ha rød, hvit og blå ansiktsmaling og hjelm med horn, skilte seg ut under opprøret.

Hjemmelagde bomber

Lonnie Coffman er siktet for ulovlig besittelse av «destruktive gjenstander» og for å ha båret pistoler uten lisens.

Coffman skal ha hatt elleve hjemmelagde brannbomber, også kjent som «molotov cocktails», i bilen sin da han ble arrestert. Det skriver statsadvokaten i Washington D.C. i en pressemelding.

I tillegg til en bil full av brannbomber, bar Coffman to håndpistoler.

Coffman er siktet for ulovlig besittelse av destruktive enheter, som kan straffes med opp til ti år fengsel. I tillegg er han siktet å bære to våpen uten lisens, med en strafferamme på fengsel i opp til fem år.

Fredag 8. januar ble Richard Barnett arrestert i Bentonville, Arkansas ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Han er siktet for å trenge seg inn på et forbudt område, tvinge seg inn på området ved bruk av vold og tyveri fra offentlig eiendom.

Richard Barnett (60) har beina på skrivebordet til speaker Nancy Pelosi under stormingen av Kongressen i USA onsdag.

Bildet av Richard Barnett med beina på skrivebordet til speaker Nancy Pelosi under stormingen av Kongressen i USA, gikk verden rundt.

Selv skal han ha skrytt av hendelsen til New York Times.

Ville skyte Pelosi

Den republikanske politikeren Derrick Evans, som ble valgt inn i delstatsforsamlingen i fjor, er siktet og pågrepet for å ha gått inn på et område han ikke hadde tilgang til.

I tillegg skal Evans ha live-streamet på Facebook mens han stormet Kongressen.

Etter pågripelsen varslet politikeren at han trekker seg fra delstatsforsamlingen i West Virginia.

Den republikanske politikeren Derrick Evans kan få opp til to års fengsel etter å ha tatt seg inn i Kongressen.

Ifølge New York Times er Cleveland Grover Meredith Jr siktet for trusler mot Nancy Pelosi og for brudd på våpenloven.

Avisen skriver også at Meredith Jr skal ha sendt en tekstmelding til en venn, der han skriver at han gjerne skulle skutt Pelosi i hodet på direktesendt TV.

Som om ikke det var nok, skal han ha oppbevart en Glock og en rifle av typen Tavor X95 i bilen sin.

Adam Johnson poserer med talerstolen til Nancy Pelosi.

Adam Johnson gikk viralt på sosiale medier, etter han ble avbildet mens han bærer Nancy Pelosis' talerstol.

Johnson ble siktet og pågrepet for å trenge seg inn på et forbudt område, tvinge seg inn på området ved bruk av vold og tyveri fra offentlig eiendom.

Ifølge Herald-Tribune ble han løslatt mandag, etter å ha betalt en kausjon på 25.000 dollar.

Over 50 er pågrepet

Det amerikanske justisdepartementet navngir på sine nettider et titall personer som er siktet for ulike forseelser etter angrepet.

I tillegg skal omtrent 40 personer ha blitt arrestert og siktet for enten å ha tatt seg inn i Kongressen, portforbudsbrudd eller våpenrelatert kriminalitet.

Blant de mer kjente navnene som har dukket opp i forbindelse med opptøyene i Washington, er Britney Spears eks-mann Jason Alexander. Det er uklart om han var blant dem som tok seg inn i bygningen, og det er også uklart om han er arrestert eller siktet.

Fredag kom FBIs assisterende direktør Steven M. D'Antuono med en uttalelse. Her roser han FBIs arbeid med identifisering og pågripelser, men understreker at de er langt fra ferdig.