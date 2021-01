Republikansk folkevalgt går av etter å ha blitt pågrepet for onsdagens opprør

Det skriver den lokale TV-kanalen WTRF på Twitter.

Derrick Evans er siktet for å ha gått inn på et område han ikke hadde adgang til, etter at han strømmet på Facebook mens han stormet Kongressbygningen med andre Trump-tilhengere. Han ble pågrepet av føderale myndigheter fredag kveld norsk tid.

35 år gamle Evans ble valgt inn i delstatsforsamlingen i 2020, og representerte fram til lørdag en krets som inneholder deler av det landlige Wayne-fylket i West Virginia.