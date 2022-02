MGP-veteran Jostein Pedersen mener NRK bommer

Subwoolfer var store forhåndsfavoritter blant bookmakerne, og stakk til slutt av med seieren i den norske MGP-finalen. Det er ikke kjent hvem som skjuler seg bak maskene til de mystiske, intergalaktiske ulvene, som går under navnene «Keith» og «Jim». Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lørdag kveld ble det norske Melodi Grand Prix-bidraget til finalen i Torino kåret. Men ikke alle likte det de så og hørte i beste sendetid.

MGP samler mange nordmenn foran TV- og PC-skjermene. Alle har meninger om musikkonkurransen, som av og til blir omtalt som «programmet alle elsker å hate».

Jostein Pedersen har vært med i manesjen i en årrekke. Han har også sterke meninger om MGP, selv om han nå observerer sirkuset fra utsiden.

I går var han vitne til at den maskerte duoen Subwoolfer gikk helt til topps med låten «Give That Wolf A Banana», og som i mai skal representere Norge under Eurovision i Torino i Italia.

– Det er lørdagskveld over hele Norge. Og så skal du vente i 20 minutter

Men det var ikke vinnerbidraget som irriterer Jostein Pedersen, men selve regien og måten programmet ble ledet på.

– Vi hater syngende programledere. Vi gjør det, uansett hvem som synger. Fra programmet begynner, og den første konkurransesangen kommer, tar det 20 minutter. Det holder ikke, vet du. Vi sitter her, vi skal underholdes, og det er lørdagskveld. Punktum! Det er lørdagskveld over hele Norge. Og så skal du vente i 20 minutter, sier Jostein Pedersen til Dagbladet.

Seermagnet



Til sammen ti artister og band deltok under lørdagens finale i H3 Arena på Fornebu i Bærum.

Med intervjuer av artistene, fremføringer i gullfinalen og reaksjoner fra fansen forskjellige steder i Norge, tok det tid før alle innslagene var i mål, og samtlige stemmer fra norske TV-seere var klare.

I mellomtiden gjorde programlederne så godt de kunne med å underholde og binde programmet sammen på en profesjonell måte. MGP har alltid vært en seermagnet, og mange har store forventninger om å bli underholdt.

– Jeg synes det er helt forkastelig

Men for MGP-nestoren ble det til slutt for mye tørrprat og uthaling av tid.

– Jeg synes det er helt forkastelig, altså. Denne småpraten innimellom, det er jo bare bortkasta tid. Er det direktesending, skal du være ferdig på punktet, mener Jostein Pedersen.

NRKs prosjektleder for MGP, Camilla Sand, viser til hvor krevende direktesendinger kan være, og at det er mer regelen enn unntaket at sendinger varer noe lenger enn planlagt.

Hvem skjuler seg bak maskene?



Eurovision-finalen holdes i Torino etter at italienske Måneskin vant i fjor. Semifinalene holdes 10. og 12. mai, mens finalen går av stabelen 14. mai.

Det er ikke kjent hvem som skjuler seg bak maskene til de mystiske, intergalaktiske ulvene, som går under navnene «Keith» og «Jim». Ylvis og Gaute Ormåsen og tidligere A1-sanger Ben Adams er blant dem som har blitt nevnt som mulige subwoolfere.