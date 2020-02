Ulrikke i MGP: – Jeg ble født med 200 prosent krutt

Brandstorp er nest sist på scenen av de ti artistene i Tronheim Spektrum lørdag. 24-åringen, som kommer fra Skjeberg i Sarpsborg kommune, framfører låten «Attention».

Hun reiste til finalebyen allerede mandag for å «kjenne litt på viben». Onsdag holdt hun en gratiskonsert på et av byens hoteller.

– Melodi Grand Prix er jo en folkefest. Så jeg hadde lyst til å gi en gratiskonsert til folket, sier Brandstorp.

Mye krutt

Samtidig er hun på ingen måte redd for å bruke opp kruttet allerede før finalen.

– Jeg har vel så mye krutt at ingen skal være redde for det. Jeg ble født med 200 prosent krutt, slår hun fast.

Sarpsborg-artisten er den soleklare favoritten til å gå videre til Eurovision-finalen.

– Det stemmer vel. Det er jo sykt, sykt stas. Samtidig gir det kanskje enda mer press på at man må overbevise og levere. Men oppi alt dette må jeg huske på å stole på meg selv og på låten. Det er jo en grunn til at folk har likt det til nå, sier hun.

– Jeg har så lyst til å representere Norge i Eurovision at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. På nettene drømmer jeg bare om ting som er relatert til Eurovision, fortsetter Brandstorp.

Vil gå over til engelsk

Hvis det blir seier i den norske finalen lørdag, begynner hun og manageren å snakke engelsk til hverandre for å forberede seg til intervjuer.

I låten er den sentrale tematikken hvordan folk endrer seg for å få oppmerksomhet fra andre.

– Og vi gjør det om og om igjen selv om det ikke går så bra. Jeg har fått tilbakemelding på at veldig mange kjenner seg igjen. Jeg er singel fortsatt, og det er derfor jeg skriver låter om at det ikke går så bra, sier Ulrikke Brandstorp – og bryter ut i en enorm latter.

Showet i finalen er bygget på det samme som i delfinalen.

– Men jeg har noen overraskelser. Kjolen er byttet ut. Det var planen hele tiden. Vi går jo for gull på lørdag, så det blir en gullkjole, sier artisten.

Var med i 2017

Brandstorp deltok i den norske finalen også i 2017 og endte da på en fjerdeplass.

Hun har skrevet låten sammen med Christian Ingebretsen og Kjetil Mørland. Sistnevnte kan selv skilte med åttendeplass i den internasjonale finalen i 2015 med låten «A Monster Like Me» sammen med Debrah Scarlett.

Det er heller ikke første gang Ingebretsen stifter bekjentskap med Melodi Grand Prix. I 2012 skrev han sammen med Eivind Rølles låten «Somewhere Beautiful», som førte Nora Foss Al-Jabri til en andreplass i den norske finalen det året.

Bookmakerne har altså Brandstorp som den klare favoritten og mener det er 42 prosents sjanse for at hun går til topps i den norske finalen, ifølge Eurovisionworlds oversikt.

Så følger Raylee med «Wild» og Didrik og Emil Solli-Tangen og deres «Out of Air», begge med 12 prosent.

60 år i Eurovision

Norge markerer i 2020 sitt 60. år med Eurovision Song Contest-deltakelse.

I forkant av den norske finalen har det vært delfinaler for fem landsdeler, alle holdt på Fornebu. I tillegg var halvparten av artistene i finalen direktekvalifisert.

Den norske finalen er for første gang i historien lagt til Trondheim, og det er første gang siden 1989 at den ikke holdes i Oslo.

For sjette gang er Kåre Magnus Bergh programleder, og med seg har han MGP-debutantene Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Finale i Nederland

Finalen i Eurovision Song Contest går i Nederland, etter at Duncan Laurence og «Arcade» vant i Tel Aviv i 2019. Norge er i den første semifinalen, som holdes tirsdag 12. mai i Ahoy Arena i Rotterdam.

Bare 10 av de 17 landene i den første semifinalen går videre til selve finalen, som holdes samme sted lørdag 16. mai. Men statistikken taler for Norge, som med to unntak har fått finaleplass de ti siste årene. I vår semifinale møter vi blant andre Eurovision-stormaktene Irland og Sverige.