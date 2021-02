VG: Politiet tror på oppklaring i Lørenskog-saken

* 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvinner fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Hun skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – kommer hjem rundt klokka 13.30 og varsler politiet en drøy halvtime senere.

* 9. januar 2019 går politiet ut offentlig og bekrefter at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem ti uker tidligere. Politiet hadde holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

* 11. februar 2019 blir det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon.

* 26. juni 2019 opplyser politiet at de har endret hovedteori i saken. Politiet anser det som mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept.

* 6. august 2019 opplyser bistandsadvokat Svein Holden at Hagen-familien har kontakt med kidnapperne, men at det fortsett ikke er gitt bevis på at hun lever. Holden formulerer det slik at det «sies klart» at hun er i live.

* 28. august 2019 går politiet ut med opplysninger om skosåleavtrykk de mener kan være avsatt av en gjerningsperson.

* 13. september 2019 blir det kjent at tekniske spor har ledet politiet til en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept allerede onsdag 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere gjerningspersoner.

* 24. september 2019 opplyser politiet at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen der politiet mener det sentrale åstedet er.

* 17. oktober 2019 går politiet ut med opplysninger om at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Det er tidligere også opplyst hvilke forretninger sko og strips er kjøpt i.

* 18. oktober 2019 blir det kjent at vitner er innkalt til å avgi DNA-prøve i forbindelse med politiets etterforskning av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

* 24. oktober 2019 opplyser politiet at de har en formening om hva slags type printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet som ble funnet i hjemmet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

* 25. oktober 2019 møter etterforskningsledelsen og representanter fra Kripos hos riksadvokat Tor-Aksel Busch for å diskutere forsvinningssaken. Samme dag blir det opplyst at politiet mener de har funnet spor fra tidlig på sommeren 2018 knyttet til løsepengekravet i Hagen-forsvinningen.

* 22. januar 2020: I Kripos' nasjonale drapsstatistikk står forsvinningssaken omtalt som et uoppklart drap.

* 5. mars 2020 opplyser politiet at forsvinningssaken har hatt en samlet kostnad på 19 millioner kroner for politiet.

* 28. april 2020: Ektemannen Tom Hagen blir pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Han siktes for drap eller medvirkning til drap. Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet. Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning.

* 29. april 2020: Nedre Romerike tingrett varetektsfengsler Tom Hagen i fire uker. Hagen anker fengslingen.

* 7. mai 2020: Eidsivating lagmannsrett vil løslate Hagen, men politiet anker kjennelsen til Høyesterett. Hagen blir dermed sittende i varetekt til Høyesterett har behandlet saken.

* 8. mai 2020: Politiet opplyser at en mann i 30-årene med relasjon til Tom Hagen ble pågrepet 7. mai. Mannen blir siktet for drap eller medvirkning til drap og har ifølge politiet IT- og kryptovalutakompetanse. Samme dag forkaster Høyesterett påtalemyndighetens anke, og Tom Hagen løslates.

9. mai: Mannen i 30-årene blir løslatt etter avhør, og siktelsen mot ham endres til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.