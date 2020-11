Lørenskog-saken: Vitner fortalte politiet at de ikke trodde på bortføring

Ifølge NRK skal de ha kort tid før forsvinningen fortalt politiet at Anne-Elisabeth Hagen virket ute av seg, noe som gjorde at de hadde liten tiltro til at hun er blitt bortført. De mente at Tom Hagen kunne ha hatt en rolle i konas forsvinning, og at motivet var ekteskapsproblemer.

Dette stiller Tom Hagen seg undrende til. Han svarer slik på vitnenes uttalelser til politiet.

– Jeg har ikke blitt konfrontert med dette før nå. Det disse personene trolig ikke vet, er at hun skulle slutte i foreningen. Men hun gruet seg til å si det. Det kan ha gjort henne emosjonell. Hun ville bruke mer tid på barn, barnebarn og valpen. Valpen ga henne mye glede etter at vi måtte avlive den forrige hunden på våren dette året, noe hun tok tungt, sier Tom Hagen.

Kilder: Gråt på møte



Ifølge VG mener politiet at Anne-Elisabeth Hagen 9. oktober i 2018 deltok på et møte i Lørenskog med flere personer.

Der gråt 68-åringen og ga uttrykk for å ha det vanskelig i ekteskapet, ifølge noen som selv deltok og senere har vært i politiavhør.

Ekteparets voksne barn har stilt seg kritiske til politiets fremstilling av foreldrenes ekteskap, og ifølge NRK fortalte en av dem at hun ville slutte i foreningen.

Siktet for drap



Det er over to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien i Lørenskog kommune. 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha drept kona, eller for å ha medvirket til det.

Etter ti dager i varetekt ble Hagen 8. mai løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.