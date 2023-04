Topphemmelig dokument: Gerasimov og Patrushev prøvde å stanse Putins krig

Russlands president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergei Shoigu og sjefen for generalstaben til de russiske væpnede styrker, Valery Gerasimov under en utstilling av militært utstyr etter et møte i Forsvarsdepartementets styre i Moskva, Russland, 21. desember 2022.

Da to av Vladimir Putins nærmeste medarbeidere forsto hvilken vei invasjonen bar, og om risikoen for russisk nederlag, skal de ha forsøkt å overtale Putin.

Men forsøket mislyktes.

Det kommer frem i nye lekkasjer fra hemmeligstemplede dokument fra det amerikanske forsvaret.

Det skriver den tyske avisen Tagesspiegel og Daily Mail.

Ifølge disse dokumentene skal sjefen for generalstaben for Russlands væpnede styrker, Valery Gerasimov, og sekretær for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolai Patrushev, ha gjort fremstøt for å få Vladimir Putin på andre tanker.

I lekkasjene blir maktkampen omtalt som et forsøk på «sabotasje» av presidentens ambisiøse krigsplaner.

Gerasimov og Patrushev skal ha tatt til ordet for å avslutte krigen innen 5. mars. Da var krigen inne i sitt niende døgn.

Hundretusenvis av liv ville vært spart



Hadde Putin lyttet til dette rådet, og gitt ordre om tilbaketretrekning av de russiske styrkene, ville hundretusenvis av liv vært spart.

I tillegg ville flyktningstrømmen fra Ukraina ha vært stanset, og de massive ødeleggelsene av sivil infrastruktur hadde vært unngått. Det samme gjelder matkrisen, som har rammet fattige land hardt, den ekstremt omfattende mineleggingen, de økonomiske skadevirkningene og det høyt antall sårede.

Splid i Kreml

Den pågående maktkampen i Kreml skal ha blitt analysert av flere av de største avisene i USA. Lekkasjene blir tolket som et tegn på at ledelsen i den russiske hæren hadde en plan for å sabotere krigen, stikk i strid med Putins ønske.

Gerasimov, som tidligere ble forfremmet til øverstkommanderende for de russiske okkupasjonsstyrkene i Ukraina, skal være hovedarkitekten bak planen om å avslutte krigen så raskt som mulig.

Attentatet på Vladen Tatarskij ryster Russland

Utviklet en offensiv plan for å lure Putin



Sammen med Patrushev skal Gerasimov ha utviklet en offensiv plan i et forsøk på å reversere invasjonen. Planen var å overføre ressurser fra Taganrog i Russland til Mariupol, og på den måten innlede en simulert offensiv på sørfronten. Samtidig skulle de overbevise Putin om at dette kunne føre til et russisk nederlag på slagmarken, skriver Ukrainska Pravda.

«Han informerte Putin om at ukrainske styrker var overlegne russiske, og advarte om at Russland ville lide store tap hvis offensiven fant sted», heter det i dokumentet som er lekket.

Ville sette Putin i et dårlig lys



Avisen Tagesspiegel tolker denne planen som et utspekulert forsøk på sabotasje ved å fremprovosere et militært nederlag, og på den måten å sette Putin i et dårlig lys, for i neste omgang gi styrkene ordre om retrett og avslutte krigen.

De skal ha planlagt å gjøre dette 5. mars, samme dag som Putin angivelig hadde en avtale om cellegiftbehandling, og derfor ikke ville kunne påvirke krigens gang.

Det lekkede dokumentet siterer en fremtredende ukrainsk kilde, som igjen siterer en russisk kilde med angivelig tilgang til Kremls indre sirkler.

