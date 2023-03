Russisk oberst advarer: Ukraina forbereder seg på storslått slag

En pensjonert russisk oberst hevder det avgjørende slaget om Bakhmut nærmer seg.

Kampen om Bakhmut øst i Ukraina har utviklet seg til å bli ett av de blodigste slagene i krigen. Den private militære Wagner-gruppen har ledet an i angrepene fra russisk side. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har stått hardt på byen skal forsvares.

Og nå tyder ting på at Ukraina forbereder seg på et storslått slag om byen, hevder den pensjonerte russiske obersten Andrej Marotsjko, skriver dansk TV2, som siterer russiske Komsomolskaya Pravda.

– Vi observerer nå oppbygging av styrker og materiell i dette området. Zelenskyj sa at de ikke ville forlate Bakhmut, og han har støttet dette opp med reell handling ettersom stadig flere nye styrker er utplassert der, skal Marotsjko ha uttalt.

– Svært krevende for russerne

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener det avgjørende slaget om Bakhmut startet for flere måneder siden og fortsatt pågår.

– Det er svært krevende for russerne å tvinge fram en avgjørelse. Ukraina regner jeg med er svært bevisst på hvorfor de fortsatt velger å holde Bakhmut og forholder seg til den løpende risikoen med å bli omringet. Mens russerne kan være interessert i å ta Bakhmut som by, så virker det som at ukrainerne vil bruke russernes kraftsamling mot byen til å påføre de mest mulig tap, sier han til ABC Nyheter.

Ruiner

Flere eksperter har pekt på at byen er mer symbolsk viktig for Russland enn strategisk. Årsaken til det er at russerne har brukt store ressurser på å erobre byen.

Russland har pekt ut Bakhmut som et prioritert mål som del av strategien for å ta kontroll over Donbas-regionen. Bakhmut, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere, er i stor grad lagt i ruiner, og det er kun noen få tusen som er igjen der.

Fortsatt episenter

Det ukrainske militæret har skutt ned eller avverget 69 russiske angrep i løpet av det siste døgnet, opplyste den ukrainske generalstaben mandag morgen.

Generalstaben skrev i sin daglige morgenoppdatering på Facebook at russiske styrker konsentrerer angrepene sine mot byene Lyman, Bakhmut, Avdijivka, Marjinka og Sjakhtarsk.

Ifølge generalstaben ble til sammen 69 russiske rakett- og luftangrep de siste 24 timene rettet mot sivil infrastruktur i Donetsk- og Zaporizjzja-regionene.

Videre i meldingen skriver generalstaben at Bakhmut fortsatt er episenter for kampene, melder The Guardian.