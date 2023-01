CEPA om «den neste borgerkrigen»: Russland rives i stykker fra innsiden

The Center for European Policy Analysis (CEPA) hevder at Russland har gått i sin egen felle ved å lene seg for mye på paramilitære grupper, til tross for at paramilitær aktivitet egentlig er ulovlig i Russland.

Teknisk sett er all paramilitær aktivitet ulovlig i Russland, under paragraf 359. Teknisk sett, for her er nøkkelordet «aktivitet». Det er ikke ulovlig å etablere en slik gruppe, men all aktivitet som foregår i en paramilitær gruppe er ulovlig på russisk jord.

Du kan ikke drive med opplæring og trening av leiesoldater, men du kan gjennomføre såkalte «reenactments». En type skuespill som i Norge kalles å «leke krig». Men hvor går grensen mellom å leke krig og faktisk militær trening og paramilitær aktivitet?

Du har, som russisk organisasjon, ikke lov til å rekruttere folk som leiesoldater, men du kan rekruttere folk til lekekrig, patriotiske leire og annen lignende aktivitet. Dersom dette vedkommende du rekrutterer ved en senere anledning skulle dra ut i krig som leiesoldat, så er ikke nødvendigvis det ditt ansvar.

(Saken fortsetter under bildet).

Hovedkvarteret til den paramilitære organisasjonen Wagner i St. Petersburg. Les mer Lukk

Fra Wagner til Sjojgus private hær

Paramilitær virksomhet er som regel gråsone, men i Russland er gråsonen tilsynelatende skapt med vilje. Her hevder sikkerhetsspesialist Edward Lucas i CEPA at Russland og Putin har gått i sin egen felle.

Det finnes flere paramilitære grupper i Russland, hvor den mest kjente er Wagner-gruppen, ledet av «Putins kokk» Jevgenij Prigozjin. I tillegg har Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sin egen paramilitære gruppe som bærer navnet Patriot, samt den nå tilsynelatende forsvunne ENOT-gruppen, som angivelig hjalp Putin ta Krimhalvøya i 2014, og senere tok del i kamper i Donbas.

Den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG) gikk i 2020 ut og kunngjorde at de hadde kommet i kontakt med personer tilknyttet ENOT-gruppen, som hevdet at russisk etterretning med FSB-agenter i spissen, ledet ENOT-operasjonene i Ukraina, til tross for at den på papiret var ulovlig.

I tillegg til de overnevnte gruppene finnes også oligarken Gennady Timchenkos gruppe Redut, som tidligere opererte som sikkerhetsvakter for ham selv og hans virksomheter, og tsjetsjenske Ramzan Kadyrovs paramilitære styrker, som tar del i den russiske krigføringen i Ukraina. Men teknisk sett er ingen av disse hverken på papiret eller etter boka.

(Saken fortsetter under bildet).

Jevgenij «Putins kokk» Prigozjin, forsvarsminister Sergej Sjojgu og tsjetsjenske Ramzan Kadyrov eier paramilitære grupper som kjemper for Russland. Les mer Lukk

Er ikke godkjent – men har koblinger til Putin

«Russiske paramilitære grupper er ikke registrerte organisasjoner og betaler ikke skatt – med andre ord er de ikke anerkjent fra russisk hold», skriver Center For Strategic and International Studies. Likevel er det åpenbare koblinger mellom president Vladimir Putin og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin.

Wagner bidro også, på lik linje med ENOT-gruppen, på separatistisk side i Donbas og på Krimhalvøya. De har også vært store bidragsytere under den pågående invasjonen og russiske krigføringen i Ukraina.

Medlem av det ukrainske forsvaret Sergej Cherevatij opplyser til NEXTA TV at forsvarsminister Sergei Shoigu ha sendt sine paramilitære styrker, Patriot PMC, til byen Vuhledar i Donetsk i desember. Cherevatij hevder at forsvarsministerens paramilitære gruppe fungerer som Wagner-gruppens rivaliserende soldater, til tross for at de kjemper på samme side av krigen.

Dette hevder CEPA er tegn til at Russland har gått i sin egen felle, og det som kan være de første stegene inn i en fremtidig borgerkrig. «Russlands borgerkrig er allerede under oppseiling», skriver CEPA i en analyse på sine nettsider.

Splittelse i Putins indre krigssirkel

Nylig kom det frem at det skal ha oppstått uenigheter mellom Vladimir Putin og Wagner-sjefen, som begynte sin karriere som Putins personlige kokk. Prigozjin hevder at Putin og Kreml stjeler æren for hans leiesoldaters seire i Ukraina.

– De forsøker konstant å stjele seire fra Wagner PMC og undergraver leiesoldatenes bragder, sier Prigozjin i en uttalelse på den krypterte tjenesten Telegram.

Wagner-sjefen presiserer ikke hvilke seire han sikter til, men 11. januar gikk han ut og erklærte saltgruvebyen Soledar gjenerobret. En seier han hevdet Russland har Wagner-gruppen å takke for. Putin hevder på sin side at det var offisielle russiske soldater som sto bak gjenerobringen.

Nå hevder tankesmia Institute for the Study of War at Kreml forsøker å kuppe Prigozjins voksende makt ved å ta ytterligere kontroll over informasjonsspredningen i Russland, og samtidig statuere at selv om Prigozjin regjererer på meldingstjenesten Telegram, så er det Putin som har kontroll på russisk media, skriver ISW.

«Det at Russland må lene seg på slike uoffisielle styrker er ene og alene et klart og tydelig tegn til at de russiske styrkene sliter. I teorien er denne aktiviteten ulovlig, men nå er den ikke bare tolerert, den blomstrer, og de er som parasitter for det russiske militæret» skriver CEPA.

Den russiske forskeren og politiske analytikeren Andrej Piontkovskij, som lever i eksil i USA, hevder overfor CEPA at den russiske eliten har forstått at Russland ikke vinner denne krigen, og at Putins era er omme.

– De rivaliserende klanene forbereder seg på det som kommer; å beskytte alt de eier gjennom regimets kollaps, sier Piontkovskij.

Dersom Vladimir Putin skulle ende opp med å miste sin rolle som president, er nettopp Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin ansett som en mulig arvtaker.

(Saken fortsetter under bildet).

Russiske tjenestemenn deltar i en seremoni i Moskva. Les mer Lukk

«Verden må forberede seg på Russlands kollaps»

Tidsskriftet Foreign Policy (FP) stiller seg bak CEPA og Piontkovskijs spådommer, og hevder i sin analyse at det «er på tide å forberede seg på Russlands kollaps», og de advarer sterkt mot å la det komme uforberedt.

«Etter nærmere ett år med krig er det påfallende hvor lite politikere, lovgivere, eksperter og journalister diskuterer konsekvensene av et russisk tap. Hvorvidt det ville være positivt eller negativt for Vesten, så må verden forberede seg på de potensielle ringvirkningene», skriver FP.

Ifølge FP er det sannsynlig at et russisk tap i Ukraina vil føre til at president Putin må gå, noe som vil utløse en enorm maktkrig i Russland. På en side har man nasjonalister som trolig vil jobbe for at krigen skal fortsette, i noenlunde samme leir har man rike maktpersoner som vil beskytte sine eiendeler ved å opprettholde dagens politiske orden, og på motsatt side har man en demokratisk bevegelse som vil jobbe for et «nytt Russland».

Hvilket Russland man står igjen med er umulig å vite.