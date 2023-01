Idaho-massakren ryster en hel verden: «Incel-kompleks» kan ha drevet ham til drap

En tidligere FBI-etterforsker hevder at «incel-komplekser» kan ha drevet siktede Bryan Kohberger (28) til å begå de brutale drapene på fire unge studenter i byen Moscow i Idaho.

Det har gått to måneder siden telefonen ringte hos politiet søndag formiddag 13. november. Kort tid etter responderte en patrulje på det de trodde var «en bevisstløs person» i et kollektiv fem venninner delte sammen. Grunnet panikk og en svært kaotisk samtale skjønte ikke politiet hva de rykket ut til.

Synet som møtte dem er senere blitt beskrevet som «det verste og mest blodige åstedet de noensinne har sett».

I det store huset fant politiet Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) og Ethan Chapin (20) brutalt drept. Barndomsvenninnene Kaylee og Madison ble funnet drept i samme seng på sistnevntes soverom i tredje etasje, og kjæresteparet Xana og Ethan ble funnet drept på Xanas soverom i andre etasje.

(Saken fortsetter under bildet).

Huset hvor de fire vennene ble funnet drept.

Ansikt til ansikt med gjerningspersonen

Ytterligere to romkamerater, Dylan Mortensen og Bethany Funk på 19 år, overlevde massakren. De sov på hvert sitt rom i første og andre etasje i kollektivet. Det ble først rapportert at begge jentene sov i første etasje, angivelig for å beskytte 19 år gamle Dylan, som hadde sett drapsmannen rett i øynene sekunder etter at drapene var begått. Hun skal angivelig ha vært såpass godt skjult i mørket at gjerningspersonen ikke innså at det sto en person der.

Først da en arrestasjon og siktelse ble kunngjort, gikk politiet ut med hva Mortensen hadde sett. Hennes vitnesbyrd, samt en slire i skinn funnet i sengen like ved drepte Madison Mogen, og en hvit bil, ble avgjørende i jakten på gjerningspersonen.

30. desember kaller politiet inn til pressekonferanse. Der kunngjør de at de har pågrepet og siktet den 28 år gamle kriminologistudenten Bryan Kohberger i saken. Han har blitt arrestert på foreldrenes adresse i delstaten Pennsylvania. Politiet hadde vært på sporet av ham og hans hvite Hyundai Elantra siden begynnelsen av desember, og hadde fulgt kjøreturen hans fra Idaho til Pennsylvania.

Men hva er motivet?



Gjerningspersonen skal ha tatt seg inn i huset via skyvedøren på bakkenivå natt til 13. november. Derfra skal vedkommende først ha tatt seg opp til tredje etasje, hvor Maddie og Kaylee hadde sine soverom. Les mer Lukk

Kaylee fortalte faren at hun følte seg forfulgt

Både forsvarere og påtalemyndigheter arbeider nå med å bygge sin sak for og mot siktede, og de har vært sparsommelige med informasjon tilknyttet etterforskningen. De skal blant annet ikke ha gått ut med noe kjent kobling mellom den 28 år gamle doktorgradstudenten og de unge bachelorstudentene.

Politiet skal ha blitt gjort oppmerksom på at drepte Kaylee Goncalves hadde fortalt faren sin at hun følte seg forfulgt av en fremmed mann i tiden før drapene fant sted, men de har ikke gått ut med digitale bevis på dette, skriver New York Post. Goncalves skal angivelig ha hatt «betydelig mer brutale skader» enn de andre ofrene.

21 år gamle Kaylee Goncalves hadde akkurat fullført studiene sine ved University of Idaho og fått jobb. Hun var i ferd med å flytte ut av kollektivet da massakren fant sted. Les mer Lukk

Blant bevisene mot Kohberger er hans bevegelser i ukene før drapene fant sted. Både telefonen hans og hans hvite Hyundai Elantra skal ha besøkt området rundt boligen 12 ganger i løpet av ukene før drapene, hvor 11 av disse tilfellene var midt på natten. Kohberger nekter for at bildene viser hans bil, men aktiviteten på telefonen hans stemmer overens med observasjonene og overvåkningsbildene av bilen, skriver Fox News.

I tillegg skal telefonen hans ha befunnet seg i området tett før fire på natten, få minutter før drapene ble begått. Den skal så ha blitt skrudd av eller stilt i flymodus, før den ble skrudd på igjen klokken 04:48, om lag en halv time etter gjerningspersonen ble observert av Dylan Mortensen.

Det var rundt klokken 04.20 at 19 år gamle Dylan våknet av det hun trodde var gråt fra venninnen Xanas soverom, etterfulgt av en mannsstemme som sa «det går bra, jeg skal hjelpe deg», og et dunk. Hun gikk ut av sengen og tittet forsiktig ut soveromsdøren, og kort tid etter så hun en høy slank mann ikledd sort, med bustete øyenbryn og et sort munnbind komme gående rett mot henne. Den fremmede personen skal ha gått rett forbi henne og ut skyvedøren som ledet fra kjøkkenet og ut av huset.

Men det skulle gå flere uker før noen ble tatt.

Det avgjørende beviset ble sliren funnet i Mogens seng. På sliren fant de DNA som ikke tilhørte noen av ofrene eller de overlevende, og ved hjelp av genetikkforskning ala My Heritage klarte etterforskerne å lokalisere en nær slektning av DNA-profilen, og på spørsmål om vedkommende hadde en mannlig slektning i Moscow-området skal vedkommende ha svart «nevøen min, Bryan».

(Saken fortsetter under bildet).

Doktorgradstudenten Bryan Kohberger, som studerer kriminologi, ble pågrepet og siktet rett før nyttår. Les mer Lukk

«Incel-komplekser»

Nå, to uker etter arrestasjonen, står politiet fremdeles uten et klart motiv for det de tidlig erklærte et målrettet angrep, men om selve boligen, eller enkelte av ofrene var målet vites enn så lenge ikke.

Ifølge tidligere FBI-etterforsker Pete Yachmetz kan såkalt «incel-komplekser» ha vært en utløsende faktor. Begrepet «incel» står for «involuntary celibate» (ufrivillige sølibat), og referer til menn som sliter med å etablere romantiske eller seksuelle forhold, skriver Store norske leksikon. Vedkommende tilbringer ofte mye tid på nettforum, gjerne sentrert rundt forakt for kvinner, og blir ofte beskrevet som «en ensom ulv».

Yachmetz hevder at brutaliteten og volden utøvd mot ofrene, spesielt Goncalves, taler for denne teorien. Samt Kohbergers historikk, og hvordan han beskrives av tidligere og nåværende bekjente.

– Slik gjentatt knivstikking mot et offer hentyder til ukontrollert aggresjon og voldsomt sinne, hvor drapene kan ha vært et forsøk på å vise sin dominans. Jeg tror han kan ha utviklet et incel-kompleks, sier Yachmetz til New York Post.

FBI-etterforskerens teori er som et ekko av rettspsykiater Carole Liebermans forståelse av siktede.

– Jeg har sagt det siden pågripelsen; vi har med en incel å gjøre, og alt vi har fått høre siden støtter opp under dette, sier Lieberman i et intervju med Court TV.

(Saken fortsetter under bildet).

Bryan Kohberger og faren hans ble stanset av politiet da de kjørte fra Idaho til Pennsylvania. De kjørte i en hvit Hyundai Elantra, samme bil som det politiet lette etter i tilknytning til drapene. Les mer Lukk

Kohbergers bil skal ha blitt observert ved åstedet rundt klokken ni formiddagen den 13. november, fem timer etter drapene ble begått, og om lag tre timer før politiet slo drapsalarm. Dersom han har begått drapene, finner Lieberman det interessant at Kohberger valgte å vende tilbake til åstedet.

– Incels ønsker å bli kjent for drapene de begår, og han ønsket trolig å se politiet på åstedet, sier Lieberman.

Men åstedet var helt stille, og det skulle gå ytterligere tre timer før de overlevende romkameratene Dylan og Bethany forlot soverommene sine og fant sine romkamerater drept.

Siktede sitter i varetekt i Latah County i påvente av rettssaken som skal begynne 26. juni. Dersom han blir funnet skyldig kan han risikere dødsstraff.