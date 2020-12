Påtalemyndigheten: «Incel»-massemorderen i Toronto er tilregnelig

Alek Minassian er selverklært kvinnehater og var inspirert av den såkalte Incel-bevegelsen. Han har erkjent at det var han som planla og utførte angrepet, men hevder han at han ikke kan holdes ansvarlig fordi han er diagnostisert med autisme.

Forsvaret får lite gehør fra påtalemyndigheten.

– Dette handler om en person som utførte massemord, som tilfeldigvis har autisme. Autisme er fikk ham ikke til å utføre drapene, sa påtaleadvokat Joe Callaghan i retten fredag.

– Han forsto alltid hva han gjorde og var mer enn klar over at valget hans om å drepe var galt fra samfunnets perspektiv, la advokaten til.

Blottet for empati

Rettssaken mot Minassian startet 10. november etter å ha blitt utsatt to ganger som følge av pandemien, og var opprinnelig forventet å vare i rundt fire uker. 28-åringen er ikke tiltalt for terror, men for drap og forsøk på drap.

Minassians forsvarere har argumentert for at sinnstilstanden hans gjorde ham blottet for empati og uten evne til å forstå at det han gjorde var galt.

Angrepet i Toronto fant sted i april 2018 i nabolaget North York. Minassian kjørte en leid varebilen i full fart nedover gater og fortauer. Først etter 2 kilometer stanset han, ifølge hans egen forklaring fordi frontruta var tilgriset med søl fra en drikke.

Hyllet «Incel»-bevegelsen

Åtte kvinner og to menn i alderen 22 til 94 år ble drept, og flere andre ble alvorlig skadd.

Like før angrepet la Minassian ut et innlegg på Facebook der han skrev at «Incel-opprøret har allerede begynt», og viste til amerikaneren Elliot Rodger, som gjennomførte et lignende angrep i California.

«Incel»-bevegelsen omfavner kvinnehat og legger skylden på seksuell frustrasjon. I avhør har Minassian beskrevet at det var disse ideene som fikk ham til å gjennomføre angrepet.