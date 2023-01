Putins nye krigssjef får kritikk: – Komplett fjols

Russlands nye øverstkommanderende i Ukraina får høre det av russisk militærblogger.

Onsdag ble Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov utnevnt som som øverstkommanderende for Russlands styrker i Ukraina. Det skjer kun tre måneder etter at general Sergej Surovikin fikk samme rolle.

Formålet med det siste lederbyttet er å styrke effektiviteten i håndteringen av de militære operasjonene i Ukraina, ifølge Russlands forsvarsdepartement.



Gerasimovs forfremmelse får hard kritikk av Igor Girkin, en ultranasjonalistisk russer som tidligere har vært leder for separatistene i Donetsk. Girkin er nå en av de mest profilerte nasjonalistiske militærbloggerne.

– Jeg anser ikke general Surovikin, som jeg har møtt flere ganger, for å være et strategisk eller taktisk geni, men her snakker vi om en person som i det minste har den nødvendige kamperfaringen og ikke er et komplett fjols, som blir gjort til nestkommanderende, sier Girkin til russiske RTVI, gjengitt av dansk TV2.

– Ekstremt lavt

Girkin mener det ikke vil skje noen store endringer ved frontlinjen i Ukraina med Gerasimov som øverstkommanderende, men:

– Beslutningene Gerasimov kommer til å ta er jeg sikker på at vil samsvare med hans åndelige nivå, som jeg vurderer som ekstremt lavt, sier Girkin.

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt tror ikke rokeringen vil ha stor betydning for krigens gang.

– Jeg tror ikke det er avgjørende for krigen hvilken russisk general som sitter som øverstkommanderende, sier han til NTB.

Hevdet å ha tatt kontroll

Igor Girkin langer ut mot Valerij Gerasimov.

Selv om Surovikin mistet toppjobben, fortsetter han som en av Gerasimovs nestkommanderende.

Både Gerasimov og forsvarsminister Sergej Sjojgu har fått mye kritikk av russiske såkalte militærbloggere.

Rokeringen i den militære ledelsen skjer samtidig som den private leiesoldatgruppen Wagner ser ut til å ha fått en større rolle i den russiske krigføringen. Wagner-gruppen har vært svært aktive i kampene som nå foregår øst i Ukraina. Fredag hevdet det russiske forsvarsdepartementet at deres styrker har tatt kontroll over byen Soledar, hvor kampene har rast den siste tiden.

Ukraina benektet imidlertid at Russland har tatt kontroll over byen.