– Faller Bakhmut, så har Ukraina forberedt forsvarsstillinger rett ved som er enklere å holde

Kampene om Bakhmut i Donetsk vil neppe avgjøre krigens gang. Selv om russerne skulle klare å erobre byen, vil Ukraina trolig bite seg fast, påføre Russland nye tap og eventuelt gå til motoffensiv.

Byen blir ansett som viktig på grunn av sin strategiske beliggenhet i det østlige Ukraina. Et russisk gjennombrudd her vil kunne bane vei for ytterlige fremrykking mot viktige forsyningsveier og andre ukrainske byer.

Russland-ekspert og sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, mener kampen om Bakhmut har fått overdrevent mye fokus, og at den symbolske og politiske betydningen er større enn den militære.

– Ukraina har allerede forberedt nye forsvarsstillinger

– Det skjer mest slåssing her, men militært er det ikke så veldig viktig. Selv om Russland skulle ta Soledar og Bakhmut, så vil det ikke flytte frontlinjen vesentlig. Sånn sett vil det ikke være en avgjørende del av krigen, sier Bukkvoll til ABC Nyheter.

Han viser til rapporter om at den ukrainske hæren har lagt planer dersom Bakhmut skulle falle, og at de derfor har bygd svært sterke forsvarsverk på utsiden av byen.

– Ukraina har allerede forberedt nye forsvarsstillinger rett vest for Bakhmut. Dette er stillinger som sannsynligvis er enklere å holde enn selve Bakhmut by. Det vil de kunne gjøre uten å miste mye grunn, sier Bukkvoll.

– Det har noe å si for kampmoralen

Han mener forklaringen på hvorfor Russland og Wagner Gruppen er opptatt av Soledar og Bakhmut, ligger i det faktum at Russland har tapt mye erobret territorium som de tok i en tidlig fase av krigen, og derfor sårt trenger en seier å vise til, ikke minst for ledelsen i Kreml.

– I tillegg til den symbolske betydningen for den politiske ledelsen i begge land, har det også noe å si for kampmoralen, og da mest på russisk side, fordi Russland kun har tapt terreng. Det stemmer nok at det er Wagner som i stor grad slåss her, men ifølge noen russiske kilder er det også russiske luftlandestyrker involvert i kampene, påpeker Bukkvoll.

Ukrainske soldater avfyrer et luftvernvåpen i frontlinjebyen Bakhmut, Ukraina, 10. januar 2023.

Tidsspørsmål før store russiske styrker er kampklare

Sjefsforskeren tror de neste ukene og månedene kan bli avgjørende dersom en av partene innleder nye offensiver. Resultatet av Russlands storstilte mobilisering lar vente på seg, men det kan være et tidsspørsmål før store russiske styrker er kampklare og settes inn ved fronten.

– Selv om Russland mobiliserte mange soldater i den første runden, er ikke det nok til å innlede en større offensiv. Derfor tror mange det snart kommer ny runde med mobilisering. Hvis de nye styrkene skal trenes opp, så snakker vi om utpå våren før de er klare til å settes inn i krigen. Det kan se ut til at de soldatene som er kommet til fronten den siste tiden er bedre trent enn de som ble sendt dit til å begynne med, sier Bukkvoll.

– Det er et formidabelt antall

– Hvilken betydning kan det få dersom Putin velger mobilisere ytterligere 500.000 mann?

– Det er et formidabelt antall. Hvis det kommer en ny mobiliseringsbølge vil de prøve å skjule den godt, og prøve å fremstille den som noe annet enn det er. Dette for å minske den negative effekten i den russiske befolkningen for å unngå russisk krigstretthet, hvis du skal mobilisere så mange. Hvordan Russland skal ta tilbake initiativet i krigen, er derimot vanskelig å se. Da må de ha atskillig mer folk og mer våpen. Nå ser det ut som det siste begynner å bli et større problem. Det hjelper ikke samme hvor mange de er hvis de ikke kan slåss. Hvis de ikke en gang klarer å ta Bakhmut, hvordan skal de da kunne ta tilbake store, tapte territorier andre steder, spør sjefsforskeren.

– Her snakker vi om ganske sterke naturlover

Han tror den avgjørende faktoren for begge parter, er værforholdene. Uten tele i bakken vil nye offensiver raskt kunne bli en fiasko.

– Dette er en utfordring både for Ukraina og Russland. Hvis været blir mildere, og vi får en ny runde med gjørme, må offensiven settes i gang før dette skjer, eller vente til denne værtypen er over. Her snakker vi om ganske sterke naturlover. Du kan selvsagt velge å føre fram styrker på asfaltvei, men disse er også mye enklere å ta ut enn enheter som opererer i terrenget, sier Tor Bukkvoll.

