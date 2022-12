Russland planla å ta Ukraina på ti dager og hadde drapsliste

Tenketank:

Den britisk tenketanken Rusi har fått tak i dokumenter som viser Russlands detaljerte plan for å invadere Ukraina.

Den britiske forsvarstenketanken Royal United Services Institute (Rusi) har fått tak i dokumenter som viser Russlands plan i forkant av invasjonen av Ukraina.

Dokumentene, som skal være signert av Russlands president Vladimir Putin, inneholder blant annet en oversikt over hvordan de skulle angripe, og en liste over hvem som skulle drepes.

Det skriver britiske Sky News.

Skulle ta ti dager

Tenketanken Rusi, som har fått tak i dokumentene, er knyttet til den britiske hæren.

Ifølge dokumentene planla Russland å ta over Ukraina på ti dager, og annektere det innen august i år. Rusi hevder også at bare en liten gruppe høytstående russiske tjenestemenn hadde innsikt i alle delene av planen.

Les alt om Ukraina-krigen her!

Ifølge tenketanken skal ikke en gang avdelingsledere i militæret ha visst om planen om å invadere Ukraina før noen dager i forveien av invaderingen 24. februar. De taktiske militære enhetene skal ikke ha fått beskjed før timer før.

Ville bruke radioaktiv stråling som pressmiddel mot Europa

Dokumentet viser at Russland planla å starte invasjonen med enorme missil- og luftangrep mot ukrainske militærmål.

De planla å ikke angripe kritisk infrastruktur som kraftstasjoner og togskinner, men heller legge du under russisk kontroll. Dette for at de kunne bli nyttig under invasjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russiske soldater i Ukraina.

Dokumentene skal ifølge Rusi nemlig inneholde en detaljert plan for hvordan Russland skulle erobre Ukrainas atomkraftverk for å beskytte russiske tropper og få kontroll over landets energisystem.

Det var også lagt en plan for å potensielt bruke radioaktiv stråling som utpressing mot europeiske land.

Hadde drapsliste

Rusi hevder også at Russland hadde lagd en plan for hvem de skulle drepe og ikke.

Russiske spesialtjenester hadde fått i oppgave å drepe de ukrainske lederne.

Ellers hadde russisk kontraetterretning laget en liste over flere ukrainere som de hadde delt opp i fire grupper:

Det som skulle drepes

De som skulle trues og undertrykkes

De som ble sett på som nøytrale og kunne overtales til å samarbeide

De som allerede var forberedt på å samarbeide





Befolkningen ellers skulle registreres og sendes i filtreringsleirer.