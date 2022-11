Nupi-forsker Karsten Friis: – Da kan jeg ikke se at Putin overlever

Hvis Ukraina fortsetter å frigjøre okkupert terreng tror Nupi-forsker Karsten Friis det vil betyr slutten for Putin.

I slutten av forrige uke skisserte Business Insider sammen med Seth Jones, direktøren for Senter for strategiske og internasjonale studiers (CSIS) internasjonale sikkerhetsprogram, seks ulike måter krigen kan utvikle seg på fremover.

De seks besto av 1) våpenhvile, 2) fredsavtale, 3) russisk seier, 4) russisk retrett, 5) langvarig krig og 6) Atomkrig og Nato-innblanding.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høgskole sa til ABC Nyheter at alle de seks mulige måtene teknisk sett er mulig, men at graden av sannsynlighet er vanskelig å forutse.

Likevel vurderer oberstløytnanten russisk tilbakegang og ukrainsk seier som mest sannsynlig.

– Men ikke nødvendigvis slik at Putin går med i dragsuget, la han til.

Har ingen tro på forhandlinger: – Kompromisser er politisk umulig

Nupi-forsker Karsten Friis tror derimot fortsatt ukrainsk fremgang vil bety slutten for Putin.

– Om Ukraina fortsetter å frigjøre okkupert terreng kan jeg ikke se at Putin kan overleve dette. Men hvor lenge er vanskelig å si, sier han til ABC Nyheter.

Krigen har nå utviklet seg til en utmattelseskrig, hvor Russlands mål ser ut til å handle mer om å svekke Ukrainas ressurser, økonomi og hær, enn å ta mer territorium. På den andre siden er det nettopp gjenerobring som er Ukrainas mål.

Ydstebø vurderte våpenhvile eller fredsavtale som lite sannsynlige så lenge det fortsatt står russiske styrker igjen på ukrainsk territorium.

Friis ser på det som umulig:

– Forhandlinger og fredsavtale har jeg ingen tro på. For begge sider er krigen per nå sett på som eksistensiell, og kompromisser er politisk umulig, sier han.

Atomkrig er lite sannsynlig, men kan ikke avskrives

Helt siden Russlands president Vladimir Putin i september advarte Vesten om at han ikke bløffet om å ta i bruk atomvåpen hvis han følte det var nødvendig, har frykten bygget seg opp.

Eksperter har vært uenige om hvorvidt man skal ta Putin på alvor, og mener Russland har mer å tape enn å vinne på å krysse den grensen.

Ydstebø mente atomkrig og Nato-innblanding var det minst sannsynlige av de seks alternativene. Også Friis mener den sannsynligheten er liten, men at den ikke kan avskrives.

– Jeg mener det er lite sannsynlig. Putin-regimet har tonet ned atom-retorikken i det siste, men uansett var det aldri veldig sannsynlig. Det kan selvsagt fortsatt ikke avskrives, men det ville være svært dramatisk. USA ville nok i så fall svare, men ikke kjernefysisk, sier han.

Forventer en tøff vinter

– Slik jeg ser det utkjempes nå krigen på fire scener, sier Friis.

– Langs fronten i Ukraina, i den ukrainske befolkningen som må holde ut gjennom vinteren, i Moskva i form av press på regimet innenfra og gjennom sanksjoner utenfra og i Vesten, hvor det vil være et press på samhold og solidaritet.

Den første påvirker de tre andre, men de tre andre vil også påvirke krigens gang, mener Friis.

Ukrainas strømforsyning er hardt rammet av den siste tidens angrep mot sivil infrastruktur, og landets ambassade ber norske bedrifter bidra med utstyr til å sikre strømforsyningene. I byen Kivsjarika var befolkningen nylig uten vann, strøm og gass i flere uker. Les mer Lukk

Forskeren tror vinteren kan bli tøff i Ukraina, ettersom Russland nå ser ut til å ville ødelegge landet mest mulig.

– Samtidig er det ingen tegn til at man vi gi opp, snarere tvert imot. Jeg tror det vil bidra til at Vesten også holder stand. Man har investert så mye i å bistå Ukraina at man ikke vil gi seg nå. Så da spørs det om regimet i Moskva overlever.