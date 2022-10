Russisk politiker hevder å lede «hemmelig milits»: – Putin kan kun tas med vold

Den russiske politikeren Ilja Ponomarev har vært blant Putins største kritikere i et tiår. Fra innsiden har han forsøkt å avsette presidenten på fredelig vis, men nå ser han ingen vei utenom vold.

Det begynte med Putins gjenvalg i 2012.

Etter en periode som Russlands statsminister skulle Vladimir Putin nok en gang innta rollen som landets president. Mens andre parlamentsmedlemmer samtykket i stillhet, var det en politiker som tok til ordet mot Putin.

Ilja Ponomarev, som på dette tidspunktet var medlem av Statsdumaen, underhuset i Russlands føderale forsamling, valgte ikke bare å delta i demonstrasjoner mot gjenvalget. Han valgte å lede dem.

Da Russland annekterte ukrainske Krimhalvøya to år senere, var Ponomarev det eneste parlamentsmedlemmet som åpenlyst og høylytt stilte seg kritisk til annekteringen. Han ble omsider kastet ut av Dumaen for anti-Kreml-aktivitet, og valgte å forlate landet.

Hevder Putin kun kan knebles på voldelig vis

Nå, i lys av Russlands invasjon av Ukraina, hevder den tidligere toppolitikeren at det kun finnes en vei ut. 47-åringen lever i eksil i den ukrainske hovedstaden Kyiv, og forteller nå at han leder Den nasjonale republikkens hær (NRA), en omstridt russisk milits som aktivt jobber for å avsette Putin.

Ifølge Ponomarev er fysisk vold uunngåelig.

– Vårt overordnede mål er en total regime-endring i Russland, sier Ponomarev til den flerspråklige europeiske kringkasteren Euronews.

– Skal vi klare dette må vi knuse hele systemet, slik at det ikke får sjans til å bygge seg opp igjen. Dette kan kun skje ved bruk av vold, for Putins menn kommer uten tvil til å kjempe i mot, sier den tidligere toppolitikeren.

Ponomarev ledet demonstrasjonene mot Putins gjenvalg i 2012. To år senere ble han arrestert, og har siden levd i eksil i Ukraina.

Hevder å ha drept russisk politikerdatter

Ifølge Ponomarev har den russiske militsen jobbet i det skjulte i lang tid, og hevder blant annet at de står bak attentatet på den russiske politikerdatteren Daria Dugina, som ble drept av en bilbombe 20. august.

Amerikansk etterretning gikk ut tidligere i oktober og hevdet å ha bevis på at Ukraina står bak attentatet på 29-åringen. Ifølge dem skal ukrainske myndighetspersoner være hodene bak planleggingen og «bestillingen» av bilbomben som tok livet av Dugina, skriver New York Times.

Daria Dugina var datter av den prominente russiske ytre høyre-orienterte politikeren og ideologen Aleksandr Geljevitsj Dugin, som blant annet var med på å grunnlegge Det nasjonalbolsjevikiske partiet. Datteren, som delte farens Putin-vennlige ståsted, var journalist og skrev under pseudonymet Daria Platonova. Hun støttet den russiske invasjonen av Ukraina, og hevdet at de påståtte folkemordene avdekket i Ukraina var iscenesatt. Hun besøkte okkuperte Donetsk og Mariupol to måneder før hun ble drept.

Ukrainske myndigheter har ikke påtatt seg ansvaret for attentatet, som Ponomarev hevder at han og hans milits står bak. Men om militsen i det hele tatt eksisterer er noe eksperter stiller seg svært tvilende til.

Den russiske politikeren Aleksandr Dugin står ved kisten til sin 29 år gamle datter Daria. Hun ble drept i august.

Er NRA et krigsfantom?

Ifølge Ponomarev består den hemmelige militsen av mellom 500 og 1000 medlemmer, og han hevder at de samarbeider tett med ukrainske myndigheter ved å innhente informasjon fra celler de har i Russland, samt få overlevert informasjon fra ukrainsk side.

En av hovedmålene er å rive den russiske eliten i stykker og vende dem mot hverandre. Hvor en av de viktigste tiltakene vil være å snu oligarkene mot regjeringen. Så lenge oligarker har inntrykk av at pengene deres sitter tryggest i Putins havn, vil de ikke forlate hans side. Derfor ønsker Ponomarev å gjøre det «livsfarlig for Russlands elite å stå med Putin».

– De liker trolig ikke krigen som pågår nå, men de gjør ingenting i frykt for at de skal miste makten sin. Dette må vi gjøre noe med, sier Ponomarev.

Eksperter tror imidlertid at NRA muligens er intet annet enn propaganda og en fantasi.

– Jeg er ikke overbevist om at NRA i det hele tatt eksisterer. Vi har sett små angrep mot infrastruktur og andre strategiske mål i Russland, men de synes ikke å være organisert. Dette får meg til å tro at NRA ikke eksisterer, og kun er en fantasi, sier Russland-eksperten Sergej Radchenko ved John Hopkins School of Advanced International Studies.

Ilya Ponomarev avbildet under en demonstrasjon i Moskva i 2012. Han hevdet at tidligere president Dmitrij Medvedev var Russlands håp.

«Spøkelset fra Kyiv»

Det er ikke første gang et motstandsfantom har dukket opp i kjølvannet av krigen i Ukraina. I løpet av krigens første uker dukket det opp en jagerflypilot som fikk kallenavnet «Spøkelset fra Kyiv». Den ukrainske piloten skal angivelig ha herjet Kyivs luftrom og skutt ned minst seks russiske fly i løpet av krigens første døgn.

Men «Spøkelset fra Kyiv» finnes kanskje ikke. Det er ikke uvanlig at slike fantom dukker opp i en krig, noen ganger for å betrygge sivilbefolkningen, andre ganger for å motivere styrkene som kjemper.

Under Vietnamkrigen dukket «Oberst Tomb» opp, et flyveress som angivelig skulle ha skutt ned 13 amerikanske fly. Ifølge myten ble han drept i krig 10. mai 1972, men identiteten hans ble aldri bekreftet og det vites ikke om han faktisk eksisterte.

I samme periode dukket kinesiske «Lei Feng» opp. Soldaten ble hovedfiguren i en stor kinesisk propagandakampanje som ba folk «følge Lei Fengs eksempel». Lei ble fremstilt som en eksemplarisk borger som var uselvisk og dedikert til statsleder Mao Zedong. I dag anses fremstilling av Lei som ren propaganda.

Under første verdenskrig dukket det opp myter om britiske soldater som hevdet å få hjelp fra uventet hold, av skikkelser de ikke trodde var ekte mennesker. Legenden fikk navnet «Mons' engler», og de ble først omtalt i The Evening News 29. september 1914, og ble senere gjengitt i en rekke aviser. Britiske soldater hevdet at menneskelignende skikkelser kom dem til unnsetning da tyske soldater var i ferd med å få overtaket under Slaget om Mons.

«Spøkelset fra Kyiv» og den hemmelige russiske militsen kan være de siste tilskuddene til listen av krigsskikkelser som ikke eksisterer. Hvor spøkelset fungerte samlende og motiverende for det ukrainske folk, så kan NRA-militsen fremstå som avskrekkende for den russiske eliten, som er fullt klar over at en av dem nylig mistet datteren i et angrep som militsen hevder å stå bak.

Video: Russisk Putin-kritiker lever i frykt: