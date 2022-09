Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet mot fordømmelse av annekteringen

NTB

Russland la som ventet ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon mot deres annektering av ukrainske områder. Kina avsto fra å stemme.

Russlands annektering av fire regioner i Ukraina var første tema da FNs sikkerhetsråd møttes fredag.

Medlemmene skulle stemme over en resolusjon om fordømmelse av annekteringen. Russland, som er en av fem permanente medlemmer i sikkerhetsrådet, brukte som ventet vetoretten sin.

Kina avsto fra å stemme, heller ikke særlig uventet. Kina har også tidligere avstått fra å stemme i resolusjoner knyttet til Ukraina-krigen.

Også India, Brasil og Gabon avsto fra å stemme, mens de ti andre medlemslandene stemte for.

Russland refset forslaget

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia refset resolusjonen og sa det mangler sidestykke å skulle fordømme et permanent medlem av sikkerhetsrådet.

– Venter dere alvorlig talt at Russland skal støtte et slikt forslag? Og om ikke, så viser det seg at dere med vilje tvinger oss til å benytte oss av vetoretten for så å mene at Russland misbruker denne retten, sa han.

Forslaget gikk også ut på å fordømme ulovlige folkeavstemninger i Russland-okkuperte deler av Ukraina, samt å nekte anerkjennelse av endringer av Ukrainas grenser.

Vil ta det videre i FN-systemet

USAs FN-ambassadør varslet før avstemningen at dersom Russland la ned veto, ville de ta resolusjonen videre til FNs hovedforsamling, hvor det ikke er vetorett på samme måte.

– Dette er akkurat det sikkerhetsrådet ble opprettet for, å forsvare suverenitet, verne om territoriell integritet og fremme fred og sikkerhet, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield da møtet startet.

– FN ble bygget på en idé om at et land aldri mer skulle få lov til å ta et annet lands områder med makt, sa Thomas-Greenfield.

Norge stemte for

Norges FN-ambassadør Mona Juul, som stemte for, sa i sitt innlegg at det er galt at Russland har anledning til å legge ned veto.

– Det er sterkt beklagelig at denne resolusjonen ble stemt ned på grunn av at ett enkeltmedlem la ned veto. Det er galt at Russland, som er den invaderende part, også har mulighet til å forhindre sikkerhetsrådets grep som tar sikte på å få slutt på aggresjonen, sa Juul.

Tidligere fredag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja nå er en del av Russland. Han sa samtidig at angrep mot disse regionene vil bli oppfattet som rettet mot Russland selv.

Annekteringen har blitt møtt med en bred internasjonal fordømmelse.