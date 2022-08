Russisk attentatkomplott mot høytstående ukrainerne avverget: Se den dramatiske pågripelsen

To menn er siktet for å planlegge en rekke attentater mot høytstående ukrainere. Foto: Ukrinform TV

Ukrainas sikkerhetstjeneste hevder å ha pågrepet russiske agenter som planla et attentat mot landets forsvarsminister og etterretningssjef.

Den ukrainske Sikkerhetstjenesten (SBU) publiserte mandag ettermiddag en video av en gruppe væpnede menn som overmanner og setter håndjern på to menn i sivile klær som nærmer seg en bil.

Ukrainas nasjonale nyhetsbyrå, Ukrinform, opplyser om at de to arresterte jobber for den russiske etterretningstjenesten. Mennene er nå siktet for å planlegge et attentat mot Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov, sjefen for det militære etterretningsbyrået, Kyrylo Budanov, og en ikke navngitt aktivist.

«SBU avbrøt planen fra det russiske militære etterretningsbyrået GRU om å bruke en sabotasjegruppe til å utføre tre drap», sier nyhetsbyrået i en uttalelse.

Se video av den dramatiske pågripelsen:

De mistenkte, den ene bosatt i den østlige Luhansk-regionen kontrollert av prorussiske separatister og den andre bosatt i Ukrainas hovedstad Kyiv, ble lovet opptil 150.000 dollar, svimlende 1.465.000 kroner, av russisk etterretning for drapet på hvert av målene. Det sier SBU i en melding på Telegram, ifølge Daily Mail.

Pågripelsene fant sted i Kovel, nord i Ukraina.

Ukrainske myndigheter la også ut en rekke bilder fra pågripelsen:

De to mennene legges i bakken av ukrainsk etterretning. Foto: Ukrinform TV Foto: Ukrinform TV Foto: Ukrinform TV Foto: Ukrinform TV Den ene siktede ransakes på et hotellrom Foto: Ukrinform TV Personlige gjenstander den ene siktede hadde på seg: blant annet pass, et litografi av jomfru Maria, stearinlys, tannbørste og lader Foto: Ukrinform TV

Opplysningene om pågripelsene og de angivelige attentatplanene er ikke bekreftet fra annet hold. Det er heller ikke kommet noen russisk reaksjon på beskjeden fra Ukrinform.