Forsker spår dyster fremtid for jorden: «Snart er den ugjenkjennelig»

Etter en sommer hvor flere europeiske land har opplevd ødeleggende skogbranner som følge av ekstremvarme, kommer professor Bill McGuire med dystre spådommer om fremtiden.

McGuire er professor i geofysiske og klimatiske farer ved University College London. Han er i tillegg rådgiver for britiske myndigheter.

I en ny bok advarer McGuire mot menneskehetens manglende handlingsvilje når det kommer til klimaendringene. Han hevder blant annet at ekstremvarmen mange land har blitt offer for i sommer, bare er en forsmak på det som venter oss.

«Det er allerede en annen verden der ute, og snart blir den ugjenkjennelig for oss alle. Et barn født i 2020 vil møte en mye mer fiendtlig verden enn dets besteforeldre gjorde», advarer Mcguire i boken, skriver The Guardian.

Flere storbranner

Både USA og Australia har opplevd store skogbranner de siste årene. Også i år har amerikanerne måttet takle brennende infernoer som har slukt deler av deres villmark.

Flere europeiske land er også blitt rammet av ødeleggende branner denne sommeren. De mange brannene oppfattes som å være et direkte resultat av de ekstreme varmebølgene som kontinentet har blitt utsatt for de siste månedene.

Feriefavorittene Frankrike, Hellas, Spania og Portugal, så vel som Storbritannia, Tyskland og Tsjekkia har opplevd skogbranner i juni og juli. Flere steder i disse landene har det også blitt observert temperaturer helt opp mot, og i overkant av, tidligere varmerekorder.

Flere europeiske land har blitt offer for skogbranner denne sommeren. Her fra Spania 18. juli 2022, under årets andre hetebølge i landet. Les mer Lukk

En «konspirasjon av ignoranse»



Ifølge FN kommer klimaendringene til å drive vel 140 millioner på flukt de neste 30 årene, men bare de færreste land har forberedt seg på den varslede folkevandringen.

«Hvis dette landet trenger en vekker, så er dette det. Hvem skulle trodd at en landsby i utkanten av London ville bli nesten utryddet av skogbranner i 2022», spør McGuire.

Han viser til en konspirasjon av ignoranse, treghet, dårlig styresett, og tilsløring og løgner fra klimafornektere «som har sørget for at vi har gått i søvne.»

Snart, med unntak av et eller annet mirakel, kommer vi til å krasje gjennom det, oppsummerer McGuire.

«Det kommer ikke til å skje»



Ved klimatoppmøtet i Glasgow i fjor ble det bestemt at vi skal gjøre alt vi kan for å begrense økningen i temperatur til 1,5 grader celsius. For å nå et slikt mål ble det beregnet at karbonutslippene måtte reduseres med 45 prosent innen 2030.

I den virkelige verden kommer ikke det til å skje, mener McGuire, som tror økningen i utslipp vil knuse 1,5-gradersmålet om mindre enn et tiår.

«Noe som aldri var forventet»

En økning på mer enn 1,5 grader vil gi konsekvenser som ekstrem sommervarme, tørke, og issmelting og økende havnivå, skriver The Guardian.

«Bare se på hva som allerede skjer med en verden som bare har varmet opp med litt over én grad. Det viser seg at klimaet endrer seg til det verre langt raskere enn forutsagt av tidlige klimamodeller. Det er noe som aldri var forventet», skriver professor Bill McGuire.

Nå oppfordrer han verdens ledere til å ta grep for å stoppe en allerede dyster situasjon fra å bli enda verre.