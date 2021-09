Ifølge en ny studie ved American Oregan State University utført i samarbeid med forskere fra hele verden, er det mye som tyder på at nye utbrudd fra det som omtales som «supervulkaner» kan være mer sannsynlig enn tidligere antatt.

– Superutbrudd er blant de mest katastrofale hendelsene i jordens historie, og vil slippe ut enorme mengder magma nesten øyeblikkelig. Dette kan påvirke det globale klimaet og forvandle planeten til en vulkansk vinter. Det vil bety en unormalt kald periode som kan føre til utbredt hungersnød og store befolkningsendringer.

Det sier Martin Danisik ved Curtin University i Australia. Han er en av hovedforfatterne bak forskningen som er publisert i tidsskriftet Communications Earth & Environment, skriver The Independent.

20 supervulkaner med stort farepotensial



Tidligere har forskere antatt at det må være flytende magma til stede under vulkanen for at et utbrudd skal kunne skje. Nå mener forskerne at dette ikke nødvendigvis er en betingelse for utbrudd.

Det vil i så fall få stor betydning for vurderingen av risikoen som disse kraftfulle og svært ødeleggende vulkanene representerer.



Hittil er de til sammen 20 supervulkanene blitt betegnet som delvis sovende vulkaner, og potensiell fare er derfor beregnet lenger frem i tid.

Nå advarer forskere om at supervulkaner kan få utbrudd vesentlig raskere enn forventet. Dersom det skulle komme et tilsvarende enormt utbrudd som har funnet sted tidligere, kan titusenvis av mennesker dø, ifølge Store norske leksikon.

– Trusselen vil eksistere i mange tusen år



I tillegg vil hele verden bli rammet av matmangel og økonomisk krise, klimaet vil bli kaldere over lang tid, og atmosfæren forgiftet.

– Et superutbrudd kan få konsekvenser både regionalt og globalt, og en gjenoppretting kan ta flere tiår eller århundrer. Resultatene av forskningen viser at faren ikke er over med selve superutbruddet, men at trusselen om ytterligere farer eksisterer i mange tusen år etterpå, påpeker Martin Danisik.

Tobasjøen på Sumatra regnes å ha oppstått som følge av et krater etter at en supervulkan hadde utbrudd for om lag 74.000 år siden.

Forskere antar at utbruddet frigjorde seks milliarder tonn svoveldioksid i atmosfæren, noe som førte til at globale temperaturer falt med 15 grader de tre påfølgende årene, skriver Sky News.

Jorden hever seg – frykter utbrudd i USA



Som følge av utbruddet sank befolkningen i området drastisk. Vegetasjonen ble ødelagt og matkildene forsvant. Det er de samme destruktive mekanismene forskere frykter kan ramme jordens befolkning igjen.

Det siste kjente bruddet kom fra supervulkanen under Taupo-sjøen på New Zealand omtrent 26.500 f.Kr. En tredje supervulkan ligger under Yellowstone nasjonalpark i USA.

Ettersom det har gått 640.000 år siden forrige store utbrudd, frykter man for at tiden snart er inne for at det utvikler seg en ny supervulkan der. Forvarslene består av at jorden enkelte steder har steget mer enn 70 centimeter i løpet av noen få år.

