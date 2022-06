Jens Stoltenberg om Tyrkia-floken: – Det skjedde et skifte

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg erkjenner at medlemskapsprosessen for Sverige og Finland ble vanskeligere enn antatt. Han kan ikke si om det er en løsning i sikte.

– Vi jobber hardt og aktivt for å finne en løsning, sier Stoltenberg på en pressekonferanse under Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

Der har Sverige og Finlands medlemskapssøknader til Nato vært et viktig tema.

Nesten en måned er gått siden søknadene ble sendt inn. Det som skulle bli en rask prosess, har dratt ut i tid etter at Tyrkia satte seg på bakbeina.

Uventede problemer

Stoltenberg erkjenner at det har tatt lenger tid enn Nato forventet.

– I starten av prosessen hadde vi ikke grunnlag for å tro at dette ville skape vanskeligheter. Det var en vurdering som ble gjort her i Nato og i Natos hovedsteder, sier Stoltenberg til nordisk presse etter møtets slutt.

– Her skjedde det et skifte som gjorde at en prosess man trodde skulle gå uten problemer, har støtt på noen problemer, sier Nato-sjefen.

Alle de 30 eksisterende Nato-landene må ratifisere søknadene fra Sverige og Finland før de kan bli medlemmer. Det er en prosess som normalt tar et års tid.

Men før denne prosessen i det hele tatt kan starte, må de 30 ambassadørene i Natos råd signere en såkalt tiltredelsesprotokoll, en invitasjon til alliansen. Det vil ikke Tyrkia gjøre, og dermed står søknadsprosessen for Finland og Sverige «fast» her.

Tyrkia-ja kan få fart på prosessen

Hvis Tyrkia skulle snu og likevel si ja til svensk og finsk medlemskap, kan neste steg i prosessen gå fort, sier Stoltenberg.

– Det kan gå raskt når det er politisk enighet, men det er å få på plass den politiske enigheten som tar lenger tid enn vi opprinnelig forutså, sier Stoltenberg.

På spørsmål om det er aktuelt å behandle medlemskapssøknadene fra Sverige og Finland separat, viser Stoltenberg til at de to landene selv har lagt vekt på å gå gjennom prosessen sammen.

– Det er en avgjørelse Nato respekterer, sier han.

Har hatt flere samtaler

Selv var Stoltenberg nylig i Finland og Sverige hvor han møtte den svenske statsministeren Magdalena Andersson og den finske presidenten Sauli Niinistö. Han har også hatt samtaler med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu de siste dagene.

Stoltenberg vil ikke gå inn på detaljer fra samtalene, men viser til Tyrkias bekymringer knyttet til terror og våpeneksport. Han sier det dreier seg om «viktige spørsmål».

Tyrkias hovedanklage har vært at Finland og Sverige – og da spesielt Sverige – støtter kurdiske grupper som Tyrkia ser på som terrororganisasjoner, blant dem PKK. I tillegg har tyrkerne krevd en slutt på Sveriges begrensninger på våpeneksport til Tyrkia.

– Når det gjelder PKK er det en organisasjon Nato-land, EU, Sverige og Finland har kategorisert som en terrororganisasjon. Derfor er det grunnlag for å se om man kan samarbeide om å bekjempe det PKK står for og terror i sin alminnelighet. Det er nettopp det samtalene handler om, sier han.

Ingen deadline

Det store spørsmålet nå er hvorvidt Nato klarer å løse Tyrkia-floken før toppmøtet i Madrid 28.–30. juni, slik også Stoltenberg har uttrykt er et mål.

Det kan ikke Nato-sjefen svare på. Ifølge Stoltenberg har toppmøtet aldri vært en tidsfrist for medlemskapsprosessen.

– Grunnen til at vi jobber så intenst og aktivt med dette er fordi vi ønsker å løse det raskt. Det er fortsatt vår målsetting, selv om vi ikke kan si sikkert når det blir en løsning, sier Stoltenberg.