Kinesiske og russiske kampfly fløy nær Japan under toppmøte

NTB

Kinesiske og russiske kampfly gjennomførte tirsdag en felles flyging over Japanhavet og Østkinahavet.

Flygingen skjedde idet lederne i den såkalte «firerbanden,» et sikkerhetssamarbeid mellom Australia, India, Japan og USA, møttes i Tokyo.

Japans forsvarsminister Nobuo Kishi har uttrykt «alvorlig bekymring» over hendelsen overfor Kina og Russland.

Ifølge Kishi var det to kinesiske bombefly og to russiske bombefly som møttes i Japanhavet og sammen fløy til Østkinahavet. Deretter sendte kineserne inn to nye fly som erstatning og fløy fra Østkinahavet til Stillehavet. Et russisk etterretningsfly skal også ha fløyet nær Japans kyst tirsdag.