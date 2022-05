Storbritannia vil sende krigsskip inn i Svartehavet

Dersom britene gjør alvor av planene kan dette bli oppfattet som en provokasjon av Russland som i dag kontrollerer det meste av skipstrafikken i Svartehavet.

Ifølge avisen The Times er Storbritannia i dialog med allierte om å sende krigsskip til Svartehavet for å beskytte lasteskip lastet med ukrainsk korn.

Det blir også antatt at Egypt, som allerede er hardt hardt rammet av hvetemangelen, kan være villig til å delta i alliansen.

Vil bryte Russlands blokade



Målet med forflytningen av britiske marinefartøy skal være å etablere en koalisjon med mål om å bryte Russlands blokade og danne en «beskyttende korridor» ut av den ukrainske havnebyen Odesa.

Som følge av den russiske blokaden blir kornleveranser fra Ukraina effektivt stanset. Dette er ventet å føre til svært alvorlige konsekvenser for den allerede anstrengte matvaresituasjonen i den fattige delen av verden.

USA har langdistansemissiler klare



Krigen mellom de store hveteprodusentene Ukraina og Russland har skapt frykt for matmangel, særlig i Midtøsten og Nord-Afrika. (Vitaly Timkiv / AP Photo / NT) Foto: NTB

Derfor er britene nå villige til å gå hardere til verks for å tvinge russerne til å la korntransportene få bevege seg fritt og trygt ut av ukrainske havner, skriver Daily Mail.

Dermed vil Nato-skip kunne komme i nærkontakt med den russiske marinen i Svartehavet.

Ifølge The Times skal USA ha varslet at de vil ha langdistansemissiler i beredskap for å kunne ta ut russiske skip dersom det skulle bli nødvendig for å avskrekke russiske forsøk på å sabotere den nye korridoren.

Millioner av mennesker risikerer sultedøden



I FN er det en utbredt frykt for at tiden er i ferd med å renne ut for å avverge en akutt og langvarig krise i matvareberedskapen.

Flere titalls millioner av mennesker står i fare for å sulte dersom kornet uteblir. Prisene har allerede skutt i været, og svært mange land er nå berørt av dette.

Før krigen ble Ukraina omtalt som «verdens kornkammer». I 2020 sto landet for 28 prosent av verdens samlede hveteeksport, ifølge tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon.