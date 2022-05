Storbritannia vil sende krigsskip inn i Svartehavet

Hangarskipet HMS Queen Elizabeth i aksjon under Nato-øvelsen «Steadfast Defender 2021» utenfor kysten av Portugal, 27. mai 2021. Nå kan britiske marineskip bli satt inn i Svartehavet for å beskytte ukrainske kornleveranser til resten av verden.

Skal beskytte ukrainske kornleveranser og bryte den russiske blokaden.

Dersom britene gjør alvor av planene kan dette bli oppfattet som en provokasjon av Russland som i dag kontrollerer det meste av skipstrafikken i Svartehavet.

Ifølge avisen The Times er Storbritannia i dialog med allierte om å sende krigsskip til Svartehavet for å beskytte lasteskip lastet med ukrainsk korn.

Det blir også antatt at Egypt, som allerede er hardt hardt rammet av hvetemangelen, kan være villig til å delta i alliansen.

Vil bryte Russlands blokade



Målet med forflytningen av britiske marinefartøy skal være å etablere en koalisjon med mål om å bryte Russlands blokade og danne en «beskyttende korridor» ut av den ukrainske havnebyen Odesa.

Som følge av den russiske blokaden blir kornleveranser fra Ukraina effektivt stanset. Dette er ventet å føre til svært alvorlige konsekvenser for den allerede anstrengte matvaresituasjonen i den fattige delen av verden.

USA har langdistansemissiler klare



Krigen mellom de store hveteprodusentene Ukraina og Russland har skapt frykt for matmangel, særlig i Midtøsten og Nord-Afrika. (Vitaly Timkiv / AP Photo / NT) Les mer Lukk

Derfor er britene nå villige til å gå hardere til verks for å tvinge russerne til å la korntransportene få bevege seg fritt og trygt ut av ukrainske havner, skriver Daily Mail.

Dermed vil Nato-skip kunne komme i nærkontakt med den russiske marinen i Svartehavet.

Ifølge The Times skal USA ha varslet at de vil ha langdistansemissiler i beredskap for å kunne ta ut russiske skip dersom det skulle bli nødvendig for å avskrekke russiske forsøk på å sabotere den nye korridoren.

Millioner av mennesker risikerer sultedøden



I FN er det en utbredt frykt for at tiden er i ferd med å renne ut for å avverge en akutt og langvarig krise i matvareberedskapen.

Flere titalls millioner av mennesker står i fare for å sulte dersom kornet uteblir. Prisene har allerede skutt i været, og svært mange land er nå berørt av dette.

Før krigen ble Ukraina omtalt som «verdens kornkammer». I 2020 sto landet for 28 prosent av verdens samlede hveteeksport, ifølge tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon.