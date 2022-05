CNN: Satellittbilder viser russisk tyveri av ukrainsk korn

To skip som seiler under russisk flagg kan ses idet de ligger ved kai og blir lastet med det som antas å være stjålet ukrainsk korn på bildene fra Maxar Technologies 19. og 21. mai. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere anklaget Russland for «å gradvis stjele» ukrainske matvarer og forsøke å selge dem, melder CNN.

Bildene viser fartøyene Matros Pozynitsj og Matros Kosjka ligge ved siden av det som antas å være to kornsiloer der korn fraktes ut på et belte til et åpent lasterom.

Begge fartøyene har siden forlatt havneanlegget, viser sporingsinformasjon fra nettstedet MarineTraffic. Der kan Matros Pozynitsj ses på vei gjennom Egeerhavet, med kurs for det som antas å være Beirut i Libanon, mens Matros Kosjka fortsatt er i Svartehavet.

CNN påpeker riktig nok at det er vanskelig å vite sikkert om skipene er blitt lastet med stjålet ukrainsk korn, men den russisk-annekterte Krim-halvøya produserer lite korn selv, i motsetning til store landbruksregioner lenger nord, som Kherson og Zaporizjzja.

Ukrainske tjenestemenn og industrikilder har overfor CNN sagt at russiske styrker i okkuperte områder har tømt flere siloer og sendt kornet sørover.

Tidligere denne måneden ble Matros Pozynitsj observert, lastet med korn, med kurs for Egypt, men stanset etter en advarsel fra Ukraina, ifølge egyptiske myndigheter. Samme fartøy var også blitt nektet adgang til Beirut. Til slutt la det til kai i Latakia i Syria, der Russland støtter president Bashar al-Assads regime.