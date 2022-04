Frankrikes ambassadør i Polen kalt inn på teppet etter Macron-uttalelse

NTB

Frankrikes ambassadør i Polen ble fredag kalt inn på teppet etter at president Emmanuel Macron kom med krasse karakteristikker av den polske statsministeren.

– Som et resultat av påstander fra den franske presidenten i et intervju med Le Parisien, bestemte utenriksminister Zbigniew Rau seg for å innkalle den franske ambassadøren, skrev utenriksdepartementets talsmann Lukasz Jasina i Polen på Twitter fredag.

I intervjuet kalte den franske presidenten Polens statsminister Mateusz Morawiecki for «en høyreradikal antisemitt som forbyr LHBT-personer».

Bakteppet er at Morawiecki har kritisert Macron for at han flere ganger har hatt samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

– Vi diskuterer ikke og vi forhandler ikke med kriminelle. Kriminelle må bekjempes, sa den polske statsminister til journalister mandag.

Macron har kalt uttalelsene for «grunnløse og skamløse» og hevdet at Morawiecki tilhører et ytre-høyre-parti og støtter Macrons rival Marine Le Pen i det franske valget i helgen.

Søndag 10. april holdes første runde i det franske valget. Ifølge de siste meningsmålingene er det sittende president Macron og Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske partiet Nasjonal samling som har størst sjanse til å gå videre til andre runde.