Russland vil flytte asken til «verdens mest berømte spion»: – Ekstraordinært

Spionen Richard Sorge ble sovjetisk helt etter sin død under andre verdenskrig. Men Russlands ønske om å flytte asken til omstridt øygruppe, kan blusse opp betent strid med Japan.

Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov uttalte nylig til underhuset i det russiske parlamentet at Moskva så på mulighetene for å hente hjem asken etter spionen Richard Sorge fra en kirkegård i Tokyo og flytte den «hjem» til sørlige Kurilene.

Omstridt øygruppe

Øygruppen mellom Japan og Russland har vært omstridt i flere århundre. Grensen mellom landene ble etablert i 1875 da Japan overtok øyene, mens Russland tok dem tilbake etter andre verdenskrig. Japan har fremdeles et krav på de fire sørligste øyene i øygruppen på 56 øyer. De kaller øyene for «de nordlige territoriene».

Ifølge russiske medier meldte Lavrov at Moskva hadde bedt Japan om «å endelig løse denne saken på en positiv måte», med henvisning til asken til spionen.

Analytikere hevder derimot overfor South China Morning Post at aske-flyttingen er et påskudd for å forsterke Russlands krav på også de sørligste Kurilene.

Tokyo har helt siden slutten på andre verdenskrig stått hardnakket på at Russland burde tilbakeføre de fire sørligste øyene til landet. Spørsmålet har blitt tatt opp mange ganger mellom landene, uten avklaring.

Utenriksminister Sergej Lavrov i den russiske nasjonalforsamlingen tidligere denne uken. Foto: Russiske myndigheter / AP / NTB

– Moskva løftet ikke en finger

– Det ville vært en helt ekstraordinær ting å gjøre, sier professor James Brown ved internasjonale relasjoner-avdelingen til Temple universitetets Tokyo-avdeling til scmp.com

Han synes det er oppsiktsvekkende at Russland nå ønsker å hente hjem levningene til den gamle sovjet-helten.

– Etter at han ble arrestert i Tokyo i 1941 løftet ikke Moskva en finger for å redde ham og lot ham bli henrettet av japanerne, sier Brown.

Vil oppfattes smakløst

Han tror forsøket på å bruke spionen som et middel for å fremme landets geopolitiske ambisjoner til og med kan bli tolket som «smakløse» av Japan.

– De bruker denne anledningen til å gjøre noe som vil skuffe den japanske siden og fremstå som en tydelig indikator på at Russland ikke har noen intensjon i å inngå kompromisser når det kommer til suvereniteten til øyene, sier Brown.

Russlands president Vladimir Putin og Japans statsminister Shinzo Abe forsøkte i 2016 å enes om striden rundt øygruppen Kurilene, uten resultat. Foto: Reuters / NTB scanpix

Sorge ble begravet i en massegrav etter henrettelsen i 1944. Først fem år senere ble han identifisert av sin japanske kone, Hanako Ishii. Han ble deretter kremert og gravlagt i Tokyo.

Kona Ishii ble også kremert og lagt i samme grav da hun døde i år 2000.

Siden de ikke fikk noen barn og det ikke var andre gjenlevende slektninger i Ishii-familien så fikk den russiske ambassaden det juridiske ansvaret for graven.

Det er ikke kjent hva som vil skje med asken til kona Ishii, dersom Russland får gjennomslag for ønsket om å flytte Sorges levninger.

«Den beste spionen gjennom tidene»

Richard Sorge var sovjetisk agent som fikk lurt til seg tyske og japanske hemmeligheter, før han ble avslørt i 1941. Sorge ble henrettet og gravlagt i Tokyo i 1944, 49 år gammel.

Richard Sorge døde 49 år gammel og ble av James bord-forfatter Ian Flemming kalt «den mest kjente spionen i verden», mens forfatter Tom Clancy har kalt ham «den beste spionen gjennom tidene».

Sorge ble født i Sovjetunionen av tyske foreldre og ble rekruttert av det sovjetiske etterretningstjenesten på 1920-tallet. Under dekke for å være journalist reiste han mye rundt i Europa og meldte seg inn i nazipartiet i 1929. Han bygde opp et spion-nettverk i Shanghai som rapporterte tilbake til Moskva.

Under kodenavn Ramsay ble han sendt til Japan for å sette opp et spion-nettverk der. Med sin nazi-bakgrunn klarte han å komme tett innpå den tyske ambassaden og fikk essensiell informasjon om både tyskerne og deres japanske allierte.

Advarte om tysk invasjon

Han skal i 1941 ha fått informasjon om tyskernes kommende invasjon av Sovjet, inkludert operasjon Barbarossa. Dessverre for Sorge, trodde ikke Stalin på rapportene hans og ble dermed tatt med buksene nede da Hitlers styrker angrep 22. juni 1941.

Neste gang hørte derimot Stalin på Sorges rapporter, da han klarte å finne ut at Japan ikke ville angripe landets østligste områder. Det gjorde at Stalin kunne sende soldatene i området for å bidra i forsvaret av Moskva, noe som til slutt førte til at Sovjetunionen klarte å nedkjempe nazistenes offensiv.

Fanget, torturert og hengt

Den seieren fikk derimot Serge aldri oppleve. Det japanske hemmelige politiet «Kampetai» oppdaget spion-nettverket og han ble pågrepet 18. oktober 1941, til hans tyske venners store sjokk.

Japan skal også ha tilbudt seg en fangeutveksling mellom Sorge og en japansk agent fanget i Sovjet, men Moskva nektet all kjennskap til agentens aktiviteter.

Først i 1964 anerkjente Sovjetunionen at Sorge hadde vært deres agent.

Sorge ble hengt i Sugamo-fengselet i Tokyo i november 1944 etter å ha vært utsatt for tortur.