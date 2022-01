– USA og Natos svar på Russlands krav har ikke tatt i betraktning Russlands fundamentale bekymringer, deriblant å stanse Natos ekspansjon og la være å sette inn avanserte våpensystemer nær Russlands grense, sa Putin til Macron ifølge en samtalelogg fra Kreml.

En av Macrons medarbeidere sier at samtalene endte med at de to presidentene ble enige om at det er behov for en nedtrapping av den spente situasjonen.

– Putin ytret seg ikke om offensive planer, men sa at han ønsker å fortsette samtalene med Frankrike og andre av våre allierte, sier medarbeideren.

Spenningsnivået i Europa er svært høyt

Macrons samtale med Putin er det foreløpig siste kapittelet i en hektisk diplomatisk virksomhet mellom Vesten og Russland for å unngå krig.

Spenningsnivået i Europa er svært høyt i forbindelse med at Russland har utplassert over 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina, som frykter invasjon.