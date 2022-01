Forskere har tatt feil om omikrons spredningsevne: – Jeg forventet virkelig ikke dette

Forskere har operert med teorien om at omikrons spredningsevne kommer som følge av større viral belastning. Det viser seg at de trolig ikke er tilfelle.

Nøyaktig hva er det som gjør at omikron har bedre evne til å spre seg i befolkningen? Fersk studie viser at det ikke er helt slik forskerne forventet.

Det var i november at en fersk variant av coronaviruset dukket opp i Sør-Afrika. Den fikk navnet omikron, og har siden spredt seg til store deler av verden. Det ble tidlig klart at varianten hadde bedre spredningsevne enn tidligere kjente varianter, men at den ikke forårsaket like alvorlig sykdom.

Siden har forskere forsøkt å få klarhet i nøyaktig hva det er som gir varianten bedre evne til å smitte flere folk, og nå viser det seg at teorien deres sannsynligvis ikke stemmer.

Tatt på senga

Forskere har operert med hypotesen at omikron har større viral belastning, altså mengden virus i et gitt volum av væske, som for eksempel i en test-prøve. Ifølge Norsk Helseinformatikk vil virusmengden være avgjørende for hvor lett og hvor lenge en smittet person sprer viruset, men det skulle vise seg at det trolig ikke er dette som er omikrons styrke.

Det ble nemlig funnet en større virusmengde i delta-prøver enn i omikron-prøver. Delta er coronavirus-varianten som ble oppdaget i India i 2021. Prøvene ble gjort på PCR-tester tatt hos folk bekreftet smittet av enten delta eller omikron.

– Jeg forventet virkelig ikke dette resultatet, sier ekspert på smittsomme sykdommer ved Harvard T. H. Chan School of Public Health Yonatan Grad til det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

Den ferske studien er sa langt ikke fagfellevurdert.

Prøvene ble tatt på positive og sekvenserte pcr-tester.

Svekket effekt av vaksine

Omikron har forbigått de andre variantene i de fleste landene, og er nå den dominerende coronavirus-varianten i verden.

Studien viser at det trolig er variantens evne til å snike seg forbi immunitet, enten som følge av vaksinasjon eller tidligere smitte. Funnene ble gjort ved å studere en rekke prøver tatt i svelg og nese i løpet av de forbigående ukene.

Benjamin Meyer, en virolog ved Geneve universitet i Sveits, er overrasket over forskerteamets funn.

– Det ville vært helt naturlig å tro at bedre smitteevne er knyttet opp mot større viral belastning, sier Meyer.

Dette taler likevel ikke i mot behovet for vaksine, siden vaksinerte likevel ser ut til å slippe unna med mildere symptomer enn det uvaksinerte personer gjør. Les mer om dette på FHIs nettsider.

Advarer mot å lette på karantene-kravene

Meyer valgte å ta studien et steg videre, og testet antall viruspartikler funnet i prøvene til totalt 150 smittede i forskjellige aldre og fra forskjellige steder. Fellesnevneren var at alle var vaksinerte. Her fant forskerne ingen åpenbar forskjell på viruskonsentrasjonen i prøvene tatt av delta- og omikron-varianten.

I studien fremkommer det også at vaksinerte personer smittet av både omikron og delta fremdeles er smittebærere fem dager etter den positive prøven var tatt. Forskerne går derfor ut med advarsel mot å lempe på karantenekravene. De mener at de er avgjørende at smittede ikke forlater isolasjon før de har avgitt negativ test.