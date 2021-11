Ava (12) drept under julegrantenning – fire tenåringer arrestert

Drapssak ryster Storbritannia:

Ava White (12) ble brutalt drept torsdag. En 14 år gammel gutt er siktet for drapet.

Tre gutter i tenårene ble arrestert og en 14 år gammel gutt er siktet etter drapet på 12 år gamle Ava White i Liverpool torsdag.

Det var torsdag at skolejenta Ava White dro ut sammen med vennene sine i sentrum av den engelske byen Liverpool. De skulle delta på julegrantenning. Folkemengden som hadde samlet seg rundt treet jublet da granen lyste opp og for alvor markerte starten av førjulstiden klokken 20.40.

Funnet av politiet

Kort tid etter ble 12-åringen funnet livstruende skadd på bakken av politibetjenter fra Merseyside Police Department. Ambulansen ankom raskt stedet, og Ava ble fraktet til Alder Hey Children’s Hospital. Hun døde kort tid etter ankomst. Jenta hadde blitt påført flere stikkskader i det som beskrives som et brutalt angrep, skriver The Guardian.

Ifølge politiet skal Ava ha blitt involvert i en «verbal krangel» som eskalerte til «et angrep hvor kniv ble benyttet».

Tenåringer arrestert

Tre gutter i alderen 13 til 15 år ble arrestert men har siden blitt løslatt mens etterforskningen pågår. Ytterligere en gutt på 14 år er siktet for drapet og for å ha båret et stikkvåpen.

Lokalsamfunnet i den ellers store engelske byen minnes den unge jenta, og blomster er lagt ned ved stedet hvor hun ble funnet. 12-åringen gikk på Notre Dame Catholic College og blir beskrevet som «en populær jente som var del av en stor og fin vennegjeng» av klasseforstander Peter Duffy.

17 år gamle Lacey, som ikke ønsker å oppgi sitt fulle navn, tok med seg lillesøsteren sin til funnstedet hvor de hengte opp ballonger. Ava var en nær venninne av Laceys yngre søster.

– Hun var en veldig sprudlende og omtenksom person, og jeg kan ikke forstå hvorfor dette skjedde, sier Lacey til Oswestry and Border Counties Advertizer.

Den 14 år gamle gutten skal møte i retten onsdag.