September 2001 gikk mot slutten og verden forsøkte fremdeles å ta inn over seg de forferdelige hendelsene som hadde funnet sted i USA.

Tankene gikk til ofrene fra terrorangrepene mot tvillingtårnene i New York og menneskene som hadde omkommet i flystyrtene utenfor Pentagon i Washington og i Shanksville i Pennsylvania.

Men livet måtte gå videre.

10 dager etter terrorangrepet i USA var britiske Aiden Minter på vei til et møte i London. Idet han trasket over Tower Bridge fikk han øye på noe i vannet.

– Det glemmer jeg ikke så lenge jeg lever

– Jeg trodde først det var deler av en utstillingsdukke. Men da den fløt inn under brua så jeg skadene og sårene, forteller Minter til BBC. Forretningsmannen innså at det var deler av en liten menneskekropp han sto og så på.

Han kontaktet politiet og levningene ble hentet opp av vannet kort tid etter. Minter har aldri klart å glemme det han så den dagen for 20 år siden.

– Jeg tenker ofte på ham. Det er noe jeg ikke kommer til å glemme så lenge jeg lever, forteller Minter.

Levningene hadde ligget i vannet i 10 dager, og vedkommende hadde dermed trolig mistet livet på eller i dagene rundt 11. september. Det ble tidlig fastslått at overkroppen tilhørte en liten mørkhudet gutt som var mellom fire og syv år gammel.

Brutalt drept

Gutten hadde fått halsen skåret over, og ble funnet uten armer og ben. Hodet og lemmen skal ha blitt fjernet på en «kyndig» måte, ifølge den rettsmedisinske undersøkelsen.

Politiet gikk snart ut offentlig med beskrivelsen av gutten og den oransje shortsen som hadde blitt funnet ved ham, men ingen vitner meldte seg, og ingen hadde meldt en gutt med samme beskrivelse savnet. Uten noe identitet valgte politiet å gi ham navnet «Adam».

En rekke eksperter ble konsultert i håp om å finne svaret på hva som hadde hendt med Adam, og flere konkludert med at barnet hadde blitt drept i et slags rituale, hvor enkelte dro koblinger til et ofringsrituale tidligere observert i Nigeria, skriver BBC.

(Saken fortsetter under bildet).

– Etterforskerne var trolig det nærmeste gutten kunne kalle en familie, sier etterforsker Nick Chalmers. Han deltok på minnesermonien som ble arrangert i september 2002, året etter gutten ble funnet. Foto: Peter Macdiarmid / Reuters/NTB

Mandelas bønn

I april 2002, et halvår etter at Adam hadde blitt funnet, fikk Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela nyss om saken, og at etterforskningen viste at gutten var fra det afrikanske kontinent.

Hvor en person har oppholdt seg ligger nemlig gjemt i håret vårt. Ett fullstendig hårstrå kan fortelle eksperter hvor du har vært basert på hva du har konsumert og vannet håret ditt er blitt utsatt for.

Håret, som vokser anslagsvis én centimeter i måneden, fungerer derfor som en biologisk dagbok. Etterforskere visste dermed at gutten hadde bodd mesteparten av livet i et afrikansk land.

– Scotland Yard har informert meg om at gutten de har funnet er fra et eller annet sted her i Afrika. Så hvis en familie, uansett hvor dere er, savner en gutt på denne alderen, vær så snill å kontakt politiet, skal Mandelas bønn ha vært til folket. Men ingen savnetmeldinger kom inn.