Dyrevernere advarer: Her kan neste pandemi oppstå

Eksotiske kjøttmarkeder i det nordøstlige India utgjør en risiko for at nye virus kan utvikle seg og overføre sykdom mellom dyr og mennesker.

Det mener den internasjonale dyrevernorganisasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Blant dyr som selges levende og slaktet på markedene, er villsvin, hjort, frosker, mus og hunder.

En ny video skal ifølge PETA avsløre skitne og uhygieniske forhold som kan innebære risiko for sykdomsoverføring og sykdomsutbrudd.

– Ideelle for å spre zoonotiske sykdommer

– Skitne forhold, som de som finnes på disse ulovlige kjøttmarkedene, er ideelle for å spre zoonotiske sykdommer, heter det i en uttalelse fra PETA, skriver The New India Express.

På de indiske kjøttmarkedene, som nå er i søkelyset, skal både levende og døde dyr blitt solgt over disk. Det skal også ha blitt observert at blod, sener og innmat oppbevares på en uhygienisk måte.

Zoonoser er infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. Det kan dreie seg om infeksjoner med bakterier, virus, orm, sopp eller protozoer. Smitten kan overføres direkte fra dyr og mat, eller indirekte via for eksempel mygg og drikkevann, ifølge Store norske leksikon.

Kan lede til en ny og verdensomspennende pandemi

PETA India har sendt et brev til Wildlife Crime Control Bureau og departementet for miljø, skog og klimaendringer i India for å advare mot handelen som pågår på markedene. Frykten er at det man oppstå nye virus som kan overføres fra dyr til mennesker, og som igjen kan lede til en ny og verdensomspennende pandemi.

Covid-19 antas av eksperter å ha stammet fra eller spredt videre fra et kjøttmarked for levende dyr i Wuhan i Kina, på samme måte som fugleinfluensa, SARS, svineinfluensa og MERS.

Det er tidligere bekreftet at en 61-åring, som jevnlig besøkte dyremarkedet i Wuhan, døde etter å ha blitt smittet av covid-19 11. januar 2020.

Indiske slaktere behandler kjøtt mens de venter på kunder i butikkene deres på et kjøttmarked i de gamle bydelene i New Delhi 16. januar 2019. (Foto: Noemi CASSANELLI / AFP) Les mer Lukk

Forskere tror at viruset kan ha blitt overført fra en flaggermusart. Senere data fra januar 2020 viser at flere av de første tilfellene trolig ikke hadde noen kjente koblinger til det nå stengte markedet. Viruset oppsto ikke nødvendigvis på markedet, men det ble forsterket der.

– Ethvert marked for levende dyr må stenge

Eksperter har dessuten advart om at man kanskje aldri får tydelige svar på hvor coronaviruset kom fra. WHO mener at en kartlegging av virusets overføring fra dyr til mennesker er helt avgjørende for arbeidet med å forhindre flere utbrudd i framtiden.

– Det er én avgjørende handling som vi alle kan ta akkurat nå for å bidra til å stoppe dyr fra å lide og forhindre den neste globale pandemien: Bli veganer! For å forhindre flere sykdommer som Covid-19 må vi gjøre mer enn å stenge ned markeder i visse deler av verden. Ethvert marked for levende dyr må stenge, enten det selges hjort i Delhi eller fugler i Brooklyn, oppfordrer People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).