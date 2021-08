Personer som tidligere har vært smittet og blitt friske av SARS, og som nå har fått vaksinen mot covid-19, ser ut til å utvikle en særdeles sterk immunitet mot alle varianter av covid-19. Det fremkommer i en fersk studie utført av et team ledet av virusekspert Linfa Wang ved Duke-NUS Medical School. Studien er publisert i det fagfellevurderte medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Tar knekken på variantene – også Delta

Forskerne tok blodprøver av en gruppe mennesker som hadde blitt friske av SARS og fått to doser med en av mRNA-vaksinene mot covid-19. I en testtube ble antistoffene utsatt for en rekke varianter av SARS-CoV-2, deriblant Delta-varianten, og samtlige ble raskt nøytralisert. De utsatte også prøvene for SARS-CoV, viruset som forårsaket SARS-utbruddet i 2003, og også dette ble knekt.

I tillegg ble prøvene utsatt for fem beslektede coronavirus funnet i flaggermus og pangoliner, som enn så lenge ikke har hoppet over til mennesker, og også disse ble nøytralisert. Noe som tilsier at immunforsvaret lettere klarer å takle coronavirus som allerede har hoppet over til mennesker, og potensielle fremtidige coronavirus-trusler.

– Dette er fantastiske nyheter og et viktig steg i retningen av et potensielt medisinsk gjennombrudd; en vaksine som kan beskytte mot alle coronavirus, sier biolog Priyamvada Acharya ved Duke University til Science Magazine.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet tatt 1. mai 2003 viser en kinesisk helsearbeider iført smittevernutstyr som behandler en pasient smittet av SARS. Foto: China Photo/Reuters/NTB

WHO slo coronavirus-alarm i 2003

Coronaviruset vi kjemper mot i dag er 80 prosent beslektet med SARS, skriver WHO. Det var i november 2002 at en svært alvorlig lungesykdom begynte å spre seg i Guangdong-provinsen i Kina. Innen tre måneder hadde viruset spredt seg til fire andre land, og en pandemi var et faktum. Mars 2003 slo Verdens helseorganisasjon alarm, og det skulle gå ett år før smitten var under kontroll. Viruset rakk å spre seg til 29 land og smittet 8000 personer. 774 personer mistet livet, noe som utgjør om lag 10 prosent av antall smittede.

I desember 2019 dukket et nytt virus opp. Det oppførte seg svært likt SARS, og spredte seg på samme måte. Det ble senere identifisert som covid-19, et søsken av SARS, og den dag i dag kjemper vi fremdeles mot viruset.

Det er svært sannsynlig at covid-19 ikke er det siste coronaviruset vi vil måtte håndtere, men de nye funnene gir forskere håp om at en generell coronavirus-vaksine kan være nøkkelen i kampen mot den smittsomme virusfamilien.

SARS-pasienter skiller seg ut

Immunisering fungerer slik at immunsystemets B-celler skaper en slags potpurri av antistoffer mot alle virus vi blir smittet av, og Wang og forskerteamet hadde en teori om at antistoffene utviklet etter SARS-smitte også kunne gjenkjenne covid-19, men at personene ikke hadde tilstrekkelig antistoffer i kroppen til å enkelt kunne bekjempe viruset. Teorien var at vaksinen ville fungere som en slags booster og gi en hjelpende hånd.

For å kunne teste dette hentet de prøver fra SARS-smittede som var fullvaksinerte og dem som fortsatt ventet på vaksine. De tok også for seg uvaksinerte personer smittet av covid-19 og fullvaksinerte personer som hadde blitt friske av covid-19.

Av alle testgruppene var det kun antistoffene til den fullvaksinerte gruppen som tidligere hadde hatt SARS som klarte å nøytralisere alle ti variantene prøven ble utsatt for. Det som gjenstår er å finne ut nøyaktig hvorfor antistoffene fungerer så godt, slik at teknologien kan brukes til å utvikle vaksiner.