Slik ble Frihetsgudinnen symbolet på USAs største myte

En amerikansk løgn:

Hun selve symbolet på at USA er et land bygget opp av innvandrere, og den storslåtte statuen var det første som møtte millionene av innvandrere som ankom Ellis Island på slutten av 1800-tallet. Men det var ikke dette Frihetsgudinnen egentlig skulle symbolisere, og for mange amerikanere er ikke USA frihetens land.

– Av kinesere har vi nok, og vi bytter med glede ut de vi har med enhver hvit person som lever under solen, sa California-senatoren John Miller fra talerstolen i Senatet i 1882.

Samme år ble den føderale loven The Chinese Exclusion Act vedtatt, og nektet enhver kinesisk innvandrer inngang i USA. Samtidig innførte kongressen en separat innvandringslov som nektet «straffedømte, idioter, galninger eller enhver person som ikke er i stand til å ta vare på seg selv uten å bli en byrde for samfunnet» inngang i USA, skriver CNN.

Symbolet på åpne armer

Fire år senere ble Frihetsgudinnen avduket. Hun var en gave fra det franske folket som et symbol på landenes gjensidige vennskap. På sokkelen står ordene til den amerikanske poeten Emma Lazarus, som omhandler de 65 millioner innvandrere som ankom Ellis Island:

«Give me your tired, your poor. Your huddled masses yearning to breathe free».

Blant dem som ankom Ellis island var det mange nordmenn, og det var på denne øya at æ, ø og å ble fjernet fra folks navn slik at det skulle bli lettere å bruke i USA.

Sakte men sikkert ble Frihetsgudinnen selve symbolet på et land bygget opp av innvandrere, hvor enhver person med store drømmer kan komme, men allerede før statuen sto ferdig begynte landet steg for steg å stenge grensene for innvandrere. Likevel står gudinnen, som egentlig er et symbol på slutten på slaveri, som et symbol på USAs historiske omtanke for og raushet overfor innvandrere.

Ellis island og Frihetsgudinnen var innvandreres første møte med USA på slutten av 1800-tallet.

«Lysstrålene skal bryte gjennom mørke sinn»

Ideen bak den den 93 meter høye statuen kom under en samtale mellom juristen Édouard René de Laboulay, kjent for å ha tatt opp kampen mot slaveri, og skulptøren Frédéric Auguste Bartholdi i 1865. Bartholdi designet selve kobberstatuen og ingeniøren Gustave Eiffel, som er mest kjent for Eiffeltårnet, lagde bærekonstruksjonen. Ved statuens føtter er det plassert åpne sjakler og lenker for å symbolisere slutten på slavetiden. Statuen sto klar til avduking 28. oktober 1886, og daværende president Grover Cleveland feiret åpningen ved å si at «lysstrålene skal bryte gjennom mørke sinn styrt av uvitenhet til verden er opplyst av frihet».

Emma Lazarus sine berømte ord om innvandrere på Ellis island ble inngravert ved statuens føtter 13 år etter avdukingen. Lazarus kjempet kampen for jødiske innvandrere og og skrev diktet som en del av en innsamlingsaksjon i 1883. Lazarus døde i 1887, bare 38 år gammel, uvitende om at ordene hennes skulle foreviges ved Frihetsgudinnens føtter.

Ordene til poeten Emma Lazarus står ved statuens føtter.

Innvandringsfobud, med mindre du var europeisk

Allerede tidlig på 1900-tallet gikk Lazarus’ venninne Georgia Schuyler ut og sa at statuen som egentlig skulle symbolisere frihet, hadde blitt et symbol på åpne armer for innvandrere, slik som Lazarus hadde sett for seg. Årsaken var statuens nabo, innvandringsporten og interneringsøya Ellis Island. Schuyler begynte arbeidet med å få venninnes ord foreviget ved statuen og kalte Frihetsgudinnen «de forvistes mor».

Samtidig som Lazarus’ ord havnet ved statuens ben, gikk daværende president Theodore Roosevelt ut og beskrev innvandring som og stadig synkende fødselsrate i USA «rase-selvmord», skriver nettsiden for leksikonet Britannica. I 1917 innførte han et totalforbud mot innvandring fra Asia, og seks år senere ble The Johnson-Reed Act innført, et forbud innført mot all innvandring med unntak av nordeuropeere.

Som resultat kom det langt færre mennesker seilende forbi Frihetsgudinnen på vei mot Ellis island. Etter at fly erstattet skip som det mest populære transportmidlet ble Ellis island omsider stengt. I dag huser øya landets største innvandringsmuseum.

John F. Kennedy kalte USA «en nasjon av innvandrere».

– Et symbol på håp og drømmer

I 1958 ga president John F. Kennedy ut boken «A Nation of Immigrants», et begrep som er flittig brukt siden.

– Frihetsgudinnen er et symbol på håp og drømmer som har gjort at så mange mennesker vender blikket og nesen mot Amerika, sa Lyndon B. Johnson som tok over som president etter drapet på John F. Kennedy i 1961.

Johnson signerte the Hart-Celler immigration act, som satte en stopper for rasekvoten blant flyktninger. Samtidig havnet nye og strengere regler for mexicanske innvandrere på bordet. Til tross for at mange av restriksjonene ble fjernet, så har antall innvandrere i USA aldri nådd nivået man så på slutten av 1800-tallet.

Selv om statuen i utgangspunktet ikke skulle symbolisere åpne armer for innvandrere med store drømmer, så har den sakte men sikkert blitt symbolet på nettopp det. 28. oktober var 135 år siden statuen ble avduket, og ordet «innvandrer» har for mange fått en helt annen betydning enn den håpefulle jakten på et godt liv som det det gang var assosiert med.