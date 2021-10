Dette møter turister i Kina: Mates av roboter, videochat-kamera og termometer med kunstig intelligens

Luftfoto av Guangzhou internasjonale helsestasjon, et kompleks bygget for å imøtekomme internasjonale reisende. Anlegget har mer enn 5.000 ro. Hvert rom er utstyrt med et videochat-kamera og et termometer med kunstig intelligens. Turistene får tildelt tre måltider hver dag. Maten leveres av roboter, som er designet for å minimere direkte kontakt med ansatte. (Chinatopix Via AP)

Få land har håndtert pandemien like strengt og resolutt som Kina, noe som har satt befolkningen på harde prøver. Nå gjør Kina det samme med turister som vil besøke landet.

– Det er uten tvil det mest toppmoderne karantensenteret i verden. Det er veldig høyteknologisk og sofistikert, sier Yanzhong Huang, seniorstipendiat for global helse i Council on Foreign Relations (CFR) i en offisiell uttalelse.

Karantenesenteret han sikter til er Guangzhou internasjonale helsestasjon i Guangdong-provinsen i Sør-Kina.

Dette er et gigantisk bygningskompleks som skal ta imot reisende fra hele verden. Til sammen 5000 rom står snart klare for å ta imot et økende antall utenlandske turister, skriver CNN.



Stengt i halvannet år



I mer enn 18 måneder har Kina stengt grensene for utlendinger. Nå åpnes det forsiktig opp. Men kinesiske myndigheter tar ingen sjanser av frykt for nye utbrudd og risikoen for importert smitte.

De få som har fått slippe inn i Kina fram til i dag, inkludert hjemvendte kinesiske borgere, må gjennomgå minst to uker med obligatorisk hotellkarantene, etterfulgt av ytterligere en uke med hjemmeisolasjon. Dette gjelder også kinesere som er fullvaksinert.

Heretter vil reisende som ankommer en kinesisk flyplass i Guangzhou umiddelbart bli overført på busser direkte fra flyplassen. Deretter går turen til det nye karantenesenteret. Her må turistene bli værende i minst to uker.

Mates av roboter for å minimere smitte

Hvert rom er utstyrt med et videochat-kamera og et termometer med kunstig intelligens. Turistene får tildelt tre måltider hver dag. Maten leveres av roboter, som er designet for å minimere direkte kontakt med ansatte.

Det nye karantensenteret ser dagens lys etter at Kina så vidt er i ferd med å lette på restriksjonene og åpner for turisme. Dette skjer parallelt med at mange andre land nå endrer sine reiseråd til Kina.

Prislappen på den kinesiske storsatsingen er på svimlende 260 millioner dollar, ifølge CNN. Senteret er det første i sitt slag i Kina. Eksperter forventer at det kan være det første av mange sentre som snart vil bli opprettet flere steder i Kina.

Kina: 4636 døde – USA: 716.000 døde

Ifølge Worldometers har Kina, med en befolkning på nærmere 1,4 milliarder, registrert kun 96.162 smittetilfeller, mens 4.636 er bekreftet døde. Det til tross for at coronaviruset først ble påvist i Wuhan i Kina.

Landet har måttet tåle krass internasjonal kritikk for ikke å ha varslet omverdenen raskt nok. Det hersker fortsatt uvisshet om hvordan viruset først oppsto.

Til sammenligning har USA med en befolkning på 330 millioner innbyggere registrert over 44 millioner smittetilfeller, og mer enn 716.000 mennesker er bekreftet døde.

Venter flere nye sentre over hele Kina

Den kinesiske regjeringen har demonstrert en kompromissløs nulltoleranse-strategi overfor coronaviruset. Det har gitt resultater i form av oppsiktsvekkende lave smitte- og dødstall.

– Kinesiske ledere er av den oppfatning at det kommer til å ta en stund å avslutte denne pandemien. Kina kommer til å fortsette den strenge kontrollen av grensene. Anlegg som dette fungerer som en måte å institusjonalisere nulltoleranse-strategien på, forklarer Yanzhong Huang.

På størrelse med 46 fotballbaner

Det massive komplekset dekker et område på størrelse med 46 fotballbaner. Det tok kineserne mindre enn tre måneder å bygge det. Allerede i september sto det innflyttingsklart.

Karantenesenteret består av flere rader med tre-etasjers bygninger. Dette vil erstatte hoteller som hittil har vært brukt i forbindelse med karantene for turister.

4000 bygningsarbeidere har jobbet på spreng for å realisere Guangzhou internasjonale helsestasjon i Guangdong. Bygningskomplekset er designet som en boble som skal isoleres fra resten av byen. Her vil både medisinsk personell og turister bli satt i lockdown.

På denne måten håper kinesiske myndigheter å kombinere turisme med total smittekontroll.