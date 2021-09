Kina forbyr all kryptohandel

– Virtuelle valutatilknyttede forretningsaktiviteter er ulovlige finansielle aktiviteter, uttalte sentralbanken fredag, og la til at folk som bryter forbudet, skal etterforskes i henhold til lovverket.

Forbudet omfatter alle økonomiske aktiviteter som involverer kryptovaluta, som blant annet kryptohandel, salg av krypto-bevis, overføringer som omfatter kryptorelaterte derivater og ulovlig kapitalinnhenting.

– I de siste årene har handel og spekulasjon i bitcoin og andre kryptovalutaer blitt omfattende, har påvirket den økonomiske orden, gitt grobunn for hvitvasking, ulovlig pengeinnsamling, svindel, pyramidesvindel og andre ulovlige aktiviteter, uttaler Kinas sentralbank.

I juni i år opplyste kinesiske myndigheter at over 1.000 personer er blitt pågrepet for å ha. kjøpt kryptovaluta med penger fra kriminelle handlinger.

Tidligere i år innførte flere kinesiske provinser forbud mot kryptogruvedrift, blant dem én enkelt region som sto for 8 prosent av all datakraft som trengs for å opprettholde den globale blokkjeden som ligger til bunn for bitcoin-overføringer.

Verdien på bitcoin begynte å falle i mai etter at myndighetene i Beijing begynte å advare investorer mot å spekulere i handel med kryptovaluta.

Kinas sentralbank varslet allerede i juni i fjor delvis kryptoforbud da den kunngjorde at tilgang til alle kinesiske og utenlandske kryptovalutabørser skulle blokkeres.