Dette skjer kort tid etter flere meldinger de siste dagene om at hyppige strømbrudd rammer industrien i flere kinesiske provinser og tvinger fabrikker til å stoppe driften. Millioner av private hjem har også blitt rammet.

Kina har beordret at utslippene skal reduseres, for å nå nasjonale klimamål, noe som har ført til at lokale myndigheter rasjonerer elektrisitet.

Tidligere denne måneden nådde kullprisene det høyeste nivået som er målt.

Analytikere har advart om at en eventuell energikrise kan dempe Kinas økonomiske vekst betydelig.