Duterte stiller ikke til valg neste år på Filippinene

NTB

Filippinenes president Rodrigo Duterte opplyste søndag at han ikke stiller som visepresident ved valget neste år.

Den fargerike og autoritære Duterte, som fortsatt er nesten like populær som da han først ble valgt i 2016, sier også at han trekker seg fra politikken når perioden hans er over.

Han kom med kunngjøringen da han fulgte sin medarbeider gjennom lang tid, senator Bong Go, da han lørdag registrerte seg som visepresidentkandidat. Det var ventet at Duterte selv skulle registrere seg.

Duterte har ennå ikke sagt hvem han vil støtte ved presidentvalget i 2022, men det er ventet at det blir datteren Sara, i dag ordfører i Davao, som lenge har ledet på meningsmålingene.

Som president vil hun trolig beskytte faren mot eventuelle tiltaler på Filippinene og internasjonalt for den dødelige og omstridte krigen han har ført mot narkotika.

Kunne ikke gjenvelges

I henhold til loven kunne ikke Duterte stille til gjenvalg som president etter én periode på seks år.

Han sa han i stedet ville stille som visepresidentkandidat for sitt parti PDP-Laban, noe som ville gitt ham mulighet til å ta skrittet opp og bli president igjen om presidenten døde eller måtte trekke seg.

Beslutningen vakte harme i opposisjonen, som beskriver ham som en menneskerettighetskatastofe i en demokratisk bastion i Asia.

Opposisjonen varslet at de ville be høyesterett se på saken, og datteren Sara sa hun ikke ville stille om faren stilte til visepresident.

– Den overveldende holdningen til filippinerne er at jeg ikke kvalifiserer, og at det ville være et brudd på grunnloven å omgå loven og grunnlovens ånd for å stille som visepresident. Dermed kunngjør jeg at jeg trekker meg fra politikken, heter det i Dutertes kunngjøring.

En måling nylig viste at han bare lå på annenplass blant visepresidentkandidatene, og at 60 prosent av velgerne mener at det ville være i strid med grunnlovens ånd for ham å stille.

Brutal krig mot narkotika

76 år gamle Rodrigo Duterte er kjent for framfusende retorikk full av banning og en uortodoks lederstil. Han ble valgt til president i 2016 og innledet straks en kampanje mot ulovlig narkotika som så langt har ført til at 6.000 mennesker, de fleste av dem rusavhengige og småkriminelle, samt mange uskyldige, er drept.

Han nekter for at det er en offisiell kampanje for å drepe narkotikahandlere, men i talene sin har han ofte oppfordret både politi og vanlige folk til å drepe rusavhengige og narkotikaselgere selv.

Den brutale kampanjen utløse alarm i vestlige land og hos menneskerettighetsgrupper, og han etterforskes for tiden av Den internasjonale straffedomstolen ICC.

Selv sier han at han aldri vil akseptere å samarbeide med ICC eller slippe domstolens granskere inn i landet.

Hans hardtslående og populistiske form for justis støttes av mange filippinere som er lei av korrupsjon og kriminalitet, selv om han har spøkt om voldtekt og drap i taler, fengslet motstandere og ikke ryddet opp i korrupsjonen slik han lovte.

Flere kjente filippinere som har kritisert krigen mot narkotika, har endt i fengsel, blant dem senator Leila de Lima og journalisten Maria Ressa.

Livlig valgkamp

Registreringen til valget startet fredag og åpner for en livlig sju måneder lang valgkamp for 18.000 stillinger ved siden av president og visepresident.

Men coronapandemien som herjer, og økonomiske nedgang som skyldes nedstengningene, kan legge en demper på atmosfæren.

Andre kandidater til president er Dutertes allierte Ferdinand «Bongbong» Marcos, sønn av den tidligere diktatoren, og den tidligere skuespilleren Francisco Domagoso. Også boksestjernen Manny Pacquiao registrerte seg fredag.

