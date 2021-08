Osama bin Laden advarte mot Biden-attentat: – Han vil føre USA ut i en krise

Arkivbilde av Osama bin Laden fra 1998. Terrorlederen ble drept under et kommandoraid utført av amerikanske spesialsoldater mot et gjemmested i Pakistan 2. mai 2011. Foto: AP / NTB

Osama bin Laden ba i 2010 sine tilhengere om å skåne daværende visepresident Joe Biden. Årsaken var, ifølge et hemmelig brev, at terrorlederen mente Biden ville skape en uhåndterlig krise og dermed gjøre det lettere å beseire USA.

Al Qaida var både tallmessig og teknologisk underlegne USA. Derfor ønsket bin Laden å finne alternative måter for å kunne nedkjempe supermakten.



En av disse strategiene var å drepe daværende president Barack Obama. På den måten ønsket terrorlederen å undergrave det amerikanske lederskapet.

«Biden er fullstendig uforberedt»

I 20 år kjempet amerikanske styrker mot Taliban i Afghanistan. Det har kostet flere tusen amerikanere livet, og enda flere er skadet og lemlestet for livet. Krigen anslås å ha kostet mer enn 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Tanken var at et attentat mot Obama ville rydde veien for at Joe Biden kunne overta presidentvervet, noe som var i Al Qaidas interesse da de anså Biden som inkompetent.

«Biden er fullstendig uforberedt på den rollen, og han vil føre USA ut i en krise,» skrev Al Qaida-lederen i brevet, som er gjengitt av flere internasjonale medier, deriblant New York Post, australske news.con.au, Berlingske og The Sun.

Osama bin Laden var også tydelig på at hans lojale tilhengere måtte skåne Biden, og i stedet forsøke å ta ut USAs president og øverstkommanderende for de Nato-ledede styrkene i Afghanistan, David Petraeus.

«De skal ikke forsøke å angripe Joe Biden når han besøker Afghanistan eller Pakistan,» advarte bin Laden i et tidligere gradert brev datert mai 2010.

Hemmelige bin Laden-dokumenter frigitt



Advarselen ble trolig fulgt. Joe Biden kom helskinnet fra sine oppdrag som USAs visepresident. Men bin Laden fikk aldri oppfylt sitt ønske om Bidens maktovertagelse.

Dokumentene det referes til stammer fra årene 2006 til 2011, og er nå offentlig tilgjengelige gjennom West Points Combating Terrorism Center.

Brevene ble oppdaget under et kommandoraid 2. mai 2011 mot terrorlederens gjemmested i Pakistan da han ble drept av amerikanske spesialstyrker.



Osama bin Ladens brev var skrevet i en annen tid og fase av invasjonskrigen, men bin Ladens analyse av Bidens egenskaper og evne til å håndtere krisen, har fått ny aktualitet.

Dokumentene stammer fra årene 2006 til 2011, og er offentlig tilgjengelige gjennom West Points Combating Terrorism Center. Brevene ble funnet ble funnet under et kommandoraid mot terrorleder Osama bin Ladens gjemmested i Pakistan da han ble drept av amerikanske styrker 2. mai 2011.

Talibans lynkrig førte til fullstendig kollaps



Årsaken til at gamle brev nå igjen kommer fram i dagslyset, er Bidens håndtering av uttrekningen i Afghanistan. Etter Talibans lynoffensiv, som resulterte i fullstendig kollaps hos de på papiret tallmessig overlegne afghanske regjeringsstyrkene, har Biden og Nato-ledelsen måtte tåle hard kritikk.

Kritikere har ment at USA var dårlig forberedt og at den militære og politiske ledelsen burde ha forutsett krisen som kunne oppstå i det maktvakuumet som ville oppstå idet amerikanerne og øvrige Nato-styrker, deriblant norske soldater og offiserer, trakk seg ut.



Det har også blitt stilt spørsmål ved hvordan etterretningen kunne være så dårlig.

Biden: – Nasjonsbygging var aldri USAs mål i Afghanistan

Det er ventet at Joe Biden vil ta en avgjørelse om hvorvidt evakueringen fra Afghanistan skal forlenges.

Nærmere to av tre amerikanere, 62 prosent, mener USAs krigføring i Afghanistan var bortkastet, ifølge en ny meningsmåling, ifølge AP.

I synet på utenrikspolitikken svarer 51 prosent av de spurte at de er lite imponert over Biden, mens 47 prosent sier de støtter presidentens håndtering av Afghanistan-krigen.

– Jeg står fast på min avgjørelse. Det har utviklet seg raskere enn vi trodde, og utviklingen de siste ukene viste at det var rett beslutning å avslutte den militære tilstedeværelsen i Afghanistan. Nasjonsbygging var aldri USAs mål i Afghanistan. Amerikanske soldater skal ikke kjempe en krig og dø i en krig som afghanerne ikke selv er villig til å kjempe, sa Biden i en TV-sendt tale.

Rundt 7.000 amerikanske soldater har mistet livet i Irak og Afghanistan.