Taliban advarer USA mot å utsette uttrekkingen

Det har vært kaotiske scener i og rundt Kabuls internasjonale flyplass etter at opprørsgruppen Taliban forrige helg tok over hovedstaden. Mandag brøt det ut skuddveksling ved den nordlige delen av flyplassen, der minst sju afghanere dagen før hadde mistet livet i trengselen.

USAs president Joe Biden håper at evakueringen vil være ferdig innen 31. august, slik myndighetene tidligere har sagt. Han har imidlertid ikke utelukket at operasjonen kan pågå lenger.

I et intervju med Sky News kaller Talibans talsperson Suhail Shaheen datoen for en rød linje.

– Hvis USA eller Storbritannia ønsker mer tid til å fortsette evakueringene – svaret er nei. Ellers får det konsekvenser, sier han.

Nyhetsbyrået AFP får opplyst av Taliban-kilder at det ikke blir etablert noen ny regjering før den siste amerikanske soldaten har forlatt Afghanistan.

Johnson vil ha forlengelse

Britenes statsminister Boris Johnson er ventet å oppfordre Biden til å gå med på å utvide fristen for evakueringene i Afghanistan.

Tirsdag er han vertskap for et virtuelt G7-møte, der krisen i Afghanistan og evakueringene fra Kabul står øverst på dagsordenen.

James Heappey, som er minister for landets væpnede styrker, sier at Storbritannia presser på for å utvide tidsfristen.

– Men Taliban må akseptere en forlengelse, sier Heappey.

Han sier at selv om G7-lederne er verdens mektigste ledere, så må Taliban lyttes til.

Skylder på USA

Taliban har lagt skylden på USA og hevder at den urolige situasjonen på flyplassen skyldes den kaotiske, amerikanske evakueringen. Opprørsgruppen har også uttalt at innbyggerne ikke har noe å frykte når de har tatt over kontrollen i landet.

Tusenvis av afghanere er samlet ved inngangen i håp om å få plass på et fly. USA ber egne borgere holde seg unna.

Mange afghanere som har arbeidet for vestlige styrker, eller som på annet vis frykter at de kan havne i Talibans søkelys, er siden sist helg evakuert sammen med sine familiemedlemmer.

Én drept

En afghansk vakt ble drept i skytingen mandag morgen, skriver Bundeswehr på Twitter. Tre andre skal ha blitt skadd.

Nato har ikke kommentert skyteepisoden, heller ikke det amerikanske forsvaret.

Amerikanske og tyske styrker skal også ha vært involvert i skyteepisoden. Alle de tyske soldatene kom uskadd fra hendelsen, ifølge Bundeswehr.

Det tyske forsvaret skrev først at det var medlemmer av Afghanistans sikkerhetsstyrker som var innblandet, men presiserte senere at det dreide seg soldater fra den afghanske hæren som er satt til å vokte flyplassen.

Selv om de afghanske sikkerhetsstyrkene kollapset i møte med Talibans offensiv, står enkelte afghanere igjen og holder vakt ved flyplassen. Deres formelle funksjon nå er uklar.