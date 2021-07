Bussjåfør reddet 25 barn da bussen på uforklarlig vis tok fyr

En bussjåfør hylles for å ha reddet livene til 25 barn da bussen de satt i plutselig tok fyr.

Det var torsdag at 25 barn i alderen 14 til 16 gikk om bord i en buss i nordlige Italia. Barna skulle på sommerleir og gledet seg til å komme frem. De hadde akkurat kjørt inn i en tunnel i utkanten av byen Lecco da sjåføren Mauro Mascetti innså at noe var forferdelig galt. Mascetti og barna så et kraftig lysglimt etterfulgt av et høyt smell, og plutselig sto bussen i fyr.

– Mitt eneste mål var å redde barna

– Jeg innså hva som var i ferd med å skje og skjønte at jeg måtte få barna ut av bussen med en gang. Mitt eneste mål var å redde livet til barna, forteller Mascetti til The Local.

Sjåføren hadde akkurat fått barna ut av bussen og var på vei ut av tunnelen da kjøretøyet ble slukt av flammene. Brannmannskapene var raskt på stedet og fikk slukket brannen.

Da brannmannskapene ankom tunnelen sto bussen i full fyr. Les mer Lukk

Hadde nylig vært til kontroll

Syv barn ble fraktet til sykehus som følge av røyninhalasjon, men samtlige kom fra hendelsen uten større skader, skriver avisen Ansa.

Nå hylles bussjåføren av Lombardys ordfører for å ha handlet så raskt og evakuert barna før bussen ble overtent.

Ifølge BBC vites det fortsatt ikke hvorfor bussen, som tilhører selskapet Como Red Cross, tok fyr. Den hadde vært til service i juni og hadde ingen feil. Ifølge brannmannskaper tok den trolig fyr som følge av at et dekk eksploderte.

