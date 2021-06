SVT: Löfven kaller inn til ekstraordinært regjeringsmøte

Statsminister Stefan Löfven (S) under spørretimen i Riksdagen torsdag, da det ble klart at det er flertall for et mistillitsforslag mot ham. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

NTB

Den akutte politiske krisen i Sverige har fått regjeringen til å kalle inn til et ekstraordinært møte søndag, ifølge SVT.

Mandag er det duket for en mistillitsavstemning mot statsminister Stefan Löfvens regjering. Et flertall i Riksdagen bestående av borgerlige Moderaterna og Kristdemokraterna, samt Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna, har varslet at de vil stemme for.

Dersom regjeringen felles mandag, får Sverige en overgangsregjering. I søndagens regjeringsmøte skal det fattes beslutninger i flere spørsmål som en overgangsregjering ikke kan avgjøre, ifølge kringkasteren.

– Det skal et mirakel til for at Stefan Löfven skal klare seg gjennom dette, sier SVTs innenrikspolitiske kommentator Mats Knutson.