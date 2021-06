Sveriges finansminister håper regjeringen kan reddes

Partier som til sammen har flertall i Riksdagen, har varslet at de mandag kommer til å stemme for et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens regjering.

Men regjeringen har ikke gitt opp håpet om å finne en løsning slik at forslaget likevel ikke får flertall.

– Jeg synes alle bør ta et skritt tilbake og tenke gjennom hva som er best for landet vårt, sier finansminister Magdalena Andersson til nyhetsbyrået TT.

– Vi er i den verste økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Det politiske spillet som pågår nå, truer restarten som landet trenger, mener hun.

Ifølge TT pågår det i helgen intense politiske samtaler som regjeringen håper vil føre til en løsning.