Drapet på Patricia (16) og Lloyd (18) oppklart etter 65 år

Etterforskere med historisk gjennombrudd:

I 1956 ble idylliske Great Falls i Montana i USA rystet av dobbeltdrapet på kjæresteparet Patricia Kalitzke og Lloyd Duane Bogle. Politiet sto uten ledetråder og saken forble et mysterium, til nå.

Ved foten av fjellkjeden Rocky Mountains ligger byen Great Falls. Den har sitt navn fra de fem fossene som raser ned i Missourielven og forbi den lille byen.

Kjæresteparet Patricia (16) og Lloyd (18) dro ut på tur sammen kvelden 2. januar 1956. De dro innom spisestedet Pete’s Drive In, før de vendte nesa mot byens kjærlighetssti. Lloyd, som opprinnelig var fra Texas, hadde nylig fått jobb i det amerikanske flyvåpenet og flyttet til militærbasen i Montana. Der hadde han møtt 16 år gamle Patricia, som gikk på skolen i området. Personen i luka hos Pete’s Drive In skulle bli den siste til å se tenåringene i live.

Henrettet på kjærlighetsstien

Dagen etter ble 18 år gamle Lloyd funnet skutt og drept ved siden av bilen sin langs kjærlighetsstien. Han ble funnet med hendene bundet bak ryggen med sitt eget belte. Frontlysene på bilen sto fortsatt på. I bilen fant politiet kameraet og pengene til 18-åringen, men kjæresten Patricia var sporløst forsvunnet. En leteaksjon ble igangsatt og dagen etter ble 16-åringen funnet, skutt og drept, langs Vinyard Road flere kilometer unna.

I obduksjonsrapporten kom det frem at begge hadde dødd som følge av ett pistolskudd mot hodet på kloss hold. Patricia hadde i tillegg vært utsatt for et overgrep.

– To godt likte ungdommer ble rett og slett henrettet på en kjærlighetssti, sier etterforsker Jon Kadner ved Cascade County Sheriff’s Office til CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

Byen Great Falls ligger langs Missourielven som renner gjennom delstaten Montana. Les mer Lukk

Trodde seriemorder sto bak

I løpet av de neste tiårene skulle 35 mistenkte sjekkes inn og ut av saken, inkludert seriemorderen Edward Edwards som politiet lenge hadde som sin hovedmistenkt. Han hadde begått flere lignende dobbeltdrap i delstatene Ohio og Wisconsin, og hadde gjort flere innbrudd i Montana. Politiet kunne først utelukke ham ved hjelp av DNA-teknologi som ble tilgjengelig flere tiår etter drapene.

Politiet sto uten ledetråder og saken gikk kald, inntil nylig.

Bygde baklengs familietre

Etterforskerne i Cascade County, hvor Great Falls ligger, bestemte seg for å børste støv av saken og gjøre et siste forsøk på å løse den ved hjelp av slektsforskning, en metode som er blitt tilgjengelig i nyere tid.

Politiet hentet fram DNA-beviset funnet på Patricia og kjørte det gjennom databasen, og slik begynte de arbeidet med å lage et slektstre og klatre seg nærmere og nærmere DNA-profilen.

– De bygde rett og slett et slags baklengs familietre, til de til slutt havnet på Kenneth Gould, forklarer Kadner til CNN.

Gould bodde om lag en kilometer unna Patricia og jobbet i en stall like ved 16-åringens hus. En måned etter dobbeltdrapene hadde funnet sted solgte Gould familiegården og flyttet til en annen by i nærheten. Han vendte aldri tilbake til Great Falls.

Ifølge den lokale TV-kanalen KRTV Great Falls døde Gould i 2007 og kroppen hans ble kremert, men Goulds to barn sa seg villig til å la seg DNA-teste. Slik kunne eksperter fastslå at DNA-beviset funnet på Patricia tilhørte Gould-barnas far.

Gould hadde et plettfritt rulleblad og ifølge KRTV ble familien tatt på senga av DNA-funnet. Han var ikke blant de 35 mistenkte politiet hadde sjekket inn og ut av saken i perioden etter mordene.

Tidenes eldste sak

Drapene som har fått navnet «dobbeltdrapet på kjærlighetsstien» er til nå tidenes eldste sak til å bli oppklart ved hjelp av sleksetterforskning, men det er ikke den første. I 2018 klarte genforskere å identifisere Joseph James DeAngelo Jr. som den beryktede seriemorderen «Golden State Killer» ved hjelp av samme teknologi.

Joseph James DeAngelo, kjent som «The Golden State Killer», innrømmer å ha drept 13 mennesker. I fjor ble han dømt til livstid i fengsel. Les mer Lukk

DeAngelo terroriserte California i perioden 1975 til 1986, hvor han på nattestid brøt seg inn, voldtok og drepte tilfeldige personer i flere byer langs USAs vestkyst. Det så lenge ut som at seriemorderens identitet ville forbli et mysterium, frem til gjennombruddet i 2018. Etterforskerne fikk treff på DeAngelo og aksjonerte mot boligen hans i Sacramento. I 2020 ble han funnet skyldig i 13 drap og 45 voldtekter, og 75-åringen ble dømt til livstid i fengsel.

Kjærlighetssti-drapene er bare den siste av flere saker som er blitt løst på denne måten, og politiet i Cascade County er lettet over å endelig kunne sette strek.

– Dette var to unge flotte mennesker, og etterforskerne har virkelig viet sjelen til å løse denne saken. Vi alle sammen føler at vi forlater en liten bit av oss selv i esken av bevis, nå som vi legger lokk på denne saken, sier Kadner til avisen The Sacramento Bee.

Se video: Hun vet livet til jakten på «Golden State Killer» – fikk aldri se ham bli tatt: