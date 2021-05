Maldivene ble Indias tilfluktssted – nå er smitten ute av kontroll

Maldivene har stengt grensene til Sør-Asia etter at øyparadiset ble et naturlig tilfluktssted for velstående indere. Nå stiger smitten i området.