Sverige: Titalls ansatte mister jobben etter festing i populært alpinanlegg

En rekke medarbeidere ved Skistar i Sälen får sparken etter at de brøt corona-reglene.

Sverige står midt oppe i den andre smittebølgen, og den svenske regjeringen har innført strenge restriksjoner for å unngå at flere blir smittet og sykehusene kollapser.

Likevel velger enkelte å se bort fra disse anbefalingene.

– Ulovlig fest i strid med våre interne regler

Under et privat arrangement i regi av ansatte ved alpinanlegget Skistar i Sälen i Dalarna, skal mange har vært samlet for å få et etterlengtet sosialt avbrekk. Det bekrefter ledelsen ved bedriften.

– En rekke ansatte organiserte en ulovlig fest som er i strid med både våre interne regler og myndighetenes anbefalinger under den pågående coronapandemien, sier Jonas Bauer, Skistar destinasjonsleder i Sälen, til SVT.

Ifølge anbefalinger fra Folkehelseverket frarådes det å samles til fest av frykt for smitte. Sverige har svært høye dødstall og antall smittede sammenlignet med sine naboland.

– De berørte må forlate jobben og Skistar

Nå får festingen alvorlige konsekvenser. De ansatte bes nå selv om å si opp sine jobber.

– Konsekvensen var at vi var enige med de berørte om at de må forlate jobben og Skistar. Vi som arbeidsgiver har i tidligere tilfeller handlet på en lignende måte. Det gjør vi nå, og vi vil gjøre det hvis det skjer igjen, understreker Jonas Bauer.

Ifølge SVT har den populære alpindestinasjonen økt fokus på sikkerhet for sine ansatte, gjester og innbyggere i Sälen, som under normale omstendigheter også er et attraktivt turmål for mange ferierende nordmenn.

– Svært stor risiko for en tredje bølge

Smittesituasjonen i Sverige er nå så alvorlig at det er fare for en ny smittebølge.

– Det er svært stor risiko for en tredje bølge, og vi har en svært alvorlig situasjon i arbeidsmarkedet, sa finansminister Magdalena Andersson på et pressemøte tirsdag.